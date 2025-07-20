Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

– Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đặt bao bì nhựa.

– Tư vấn giải pháp in ấn phù hợp với ngân sách – mục tiêu marketing của khách.

– Phối hợp với bộ phận thiết kế và sản xuất để hoàn thiện đơn hàng đúng tiến độ

– Theo dõi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng sau bán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kinh nghiệm bán hàng B2B là lợi thế (chưa có sẽ được đào tạo từ A-Z).

– Có tinh thần phục vụ và tư duy win-win.

– Giao tiếp tốt, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

– Được đào tạo kiến thức sản phẩm – kỹ năng chốt sale – marketing online.

– Làm việc trong môi trường thân thiện, tôn trọng, cùng phát triển.

– Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm nếu thể hiện tốt.

– Hưởng hoa hồng cao, thu nhập không giới hạn theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin