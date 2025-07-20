Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D19 - 3 khu đô thị Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại, yêu cầu từ khách hàng qua các kênh: điện thoại, Facebook, Zalo, Website…

2. Nhập liệu và cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng, bảo hành trên hệ thống CRM (Amis, OMICall…).

3. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, vận hành và kho để đảm bảo tiến độ giao hàng, lắp đặt và hậu mãi tốt nhất.

4. Chủ động đề xuất các giải pháp cải thiện trải nghiệm khách hàng, sử dụng công nghệ, AI để tự động hóa và tăng hiệu quả công việc.

5. Báo cáo định kỳ tiến độ công việc, phản hồi nổi bật của khách hàng và các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo máy tính, biết sử dụng Google Sheet, Zalo OA, Facebook Page, phần mềm gọi điện là một lợi thế.

• Khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, chủ động, linh hoạt xử lý tình huống.

• Ưu tiên ứng viên yêu thích công nghệ, biết cách khai thác ChatGPT, các công cụ AI để tối ưu hiệu suất công việc.

• Sẵn sàng làm việc linh hoạt, cả online hoặc offline tùy theo điều phối.

• Địa điểm làm việc: Có thể làm tại văn phòng hoặc online theo phân công

• Không yêu cầu: giới tính, độ tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Theo năng lực (Lương cơ bản + thưởng hiệu quả công việc)

• Được đào tạo nội bộ về sản phẩm, quy trình CSKH chuyên sâu.

• Môi trường trẻ, năng động, ứng dụng công nghệ hiện đại, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, có thể thăng tiến thành tổ trưởng, trưởng nhóm CSKH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM

