Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 20/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Xã eatul, Cư M'Gar, Huyện Cư M'gar

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo dõi, chăm sóc cây giống tại vườn ươm sau khi ra khỏi nhà thích nghi
Quản lý điều kiện vườn: ánh sáng, độ ẩm, sâu bệnh, dinh dưỡng
Phối hợp với các phòng ban QC – R&D để thử nghiệm, đánh giá chất lượng cây giống
Tham gia cải tiến quy trình và kỹ thuật sản xuất giống cây chất lượng cao
Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học thực vật hoặc các ngành tương đương
Có kinh nghiệm làm việc tại vườn ươm cây giống
Hiểu biết và từng làm việc với cây trồng từ nuôi cấy mô là một lợi thế lớn
Chủ động, sáng tạo, có kỹ năng lập kế hoạch, giám sát và phân tích số liệu tốt
Quản lý công việc hiệu quả và phối hợp tốt với đội nhóm

Tại Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 8 – 15 TRIỆU/THÁNG
Hợp đồng: Xác định thời hạn / Không xác định thời hạn tùy năng lực
Có cơ hội thăng tiến và tham gia các dự án phát triển cây giống công nghệ cao
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, đồng nghiệp thân thiện
Được đào tạo và cập nhật kiến thức mới về giống cây, kỹ thuật trồng trọt
Tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ phép năm, thưởng Lễ – Tết, lương tháng 13
Du lịch, teambuilding cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Buôn Yao Eatul, Cư mgar, đăk Lăk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

