Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Xã eatul, Cư M'Gar, Huyện Cư M'gar

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Theo dõi, chăm sóc cây giống tại vườn ươm sau khi ra khỏi nhà thích nghi

Quản lý điều kiện vườn: ánh sáng, độ ẩm, sâu bệnh, dinh dưỡng

Phối hợp với các phòng ban QC – R&D để thử nghiệm, đánh giá chất lượng cây giống

Tham gia cải tiến quy trình và kỹ thuật sản xuất giống cây chất lượng cao

Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học thực vật hoặc các ngành tương đương

Có kinh nghiệm làm việc tại vườn ươm cây giống

Hiểu biết và từng làm việc với cây trồng từ nuôi cấy mô là một lợi thế lớn

Chủ động, sáng tạo, có kỹ năng lập kế hoạch, giám sát và phân tích số liệu tốt

Quản lý công việc hiệu quả và phối hợp tốt với đội nhóm

Quyền Lợi

THU NHẬP: 8 – 15 TRIỆU/THÁNG

Hợp đồng: Xác định thời hạn / Không xác định thời hạn tùy năng lực

Có cơ hội thăng tiến và tham gia các dự án phát triển cây giống công nghệ cao

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, đồng nghiệp thân thiện

Được đào tạo và cập nhật kiến thức mới về giống cây, kỹ thuật trồng trọt

Tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ phép năm, thưởng Lễ – Tết, lương tháng 13

Du lịch, teambuilding cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

