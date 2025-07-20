Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 467 Đội Cấn, Ba Đình, Ba Đình ...và 4 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

1.1. Quản lý đội ngũ nhân viên:

- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.

- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.

- Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.

1.2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng/đặt hàng:

- Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán tốt, những mã không bán tốt, lý do không bán được hàng.

- Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, vệ sinh cửa hàng

- Tìm hiểu được nguyên nhân khi doanh thu biến đổi đột biến

- Nắm bắt số tồn, thực hiện việc đặt hàng hóa theo nhu cầu của cửa hàng

1.3. Quản lý cửa hàng:

- Quản lý tài sản của cửa hàng

- Những hư hỏng nhẹ ở cửa hàng thì phải liên hệ để được sửa chữa kịp thời.

- Thực hiện các báo cáo có liên quan

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm gần nhất ở vị trí tương đương tại các chuỗi bán lẻ FMCG, siêu thị, F&B, điện máy,....

- Ưu tiên đã từng làm các bên: Vinmart+, T-mart, CircleK, Tomita Mart, Sói Biển,....

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Khả năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý tốt.

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 9,000,000đ – 12,000,000đ (đã bao gồm các khoản phụ cấp: ăn ca) + % doanh thu => Thu nhập: 11,000,000đ - 16,000,000đ.

Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ khi lên nhân viên chính thức.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Quản lý khu vực sau 6 tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Định kỳ 1 năm xét tăng lương 1 lần.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày Lễ Tết,….

Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc.

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Hưởng 12 ngày phép/năm.

Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm…

Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...

Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ.

Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

