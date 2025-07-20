Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay căn hộ cho thuê/ video source có sẵn

Dựng video độ dài 15–30 giây (dạng tiktok, reel, shorts)

Chèn nhạc, voice, chữ...

Hỗ trợ chỉnh sửa ảnh căn hộ cho thuê

Lướt tiktok để update trend mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm online không cần đến công ty. ngày đầu đến ký hợp đồng thực tập sinh.

- Laptop cá nhân

- Sinh viên các trường đại học, không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên các bạn định hướng, yêu thích công việc liên quan đến Marketing, Kinh doanh,...

Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ mộc thực tập + tài liệu báo cáo.

- Trả trợ cấp thưởng triệu tùy capacity hiệu suất của từng bạn

- Hỗ trợ Canva Pro, Capcut, các khoá học về Digital Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.