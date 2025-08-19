Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Nội dung Đào tạo

Nội dung Đào tạo

Kiến thức thực tế về sản phẩm du lịch trên thị trường hiện nay như ( Vé tham quan, tour du lịch, khách sạn, vé máy bay)

Quy trình vận hành các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Kĩ năng bán hàng thực tế với thị trường, các quy trình bán hàng, kĩ thuật chốt sale.

Giới thiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty, mở rộng thị trường tour du lịch.

Hỗ trợ bộ phận sale trong việc sale tour, quảng cáo tour, tìm kiếm và phát triển nhóm khách hàng đại lý, cộng tác viên, công ty du lịch tham gia bán các sản phẩm tour daily và vé tham quan của công ty.

Hỗ trợ bộ phận điều hành tìm hiểu và lưu trữ các thông tin về nhà hàng khách sạn.

Hỗ trợ các bộ phận xây dựng, tổ chức các sản phẩm, dịch vụ mới.

Tham gia sale các sản phẩm của công ty như một nhân viên kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch lữ hành, Quản trị nhà hàng khách sạn,

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7,thực tập từ 3 – 4 tháng.

Yêu thích lĩnh vực du lịch lữ hành, kinh doanh

Có laptop cá nhân, thành thạo máy tính văn phòng

Nhiệt tình, ham học hỏi, trung thực, nhanh nhẹn.

Được Hưởng

Hỗ trợ thực tập từ 500.000đ -2.000.000đ ( tăng dần theo các tháng)

Hỗ trợ thêm từ 500.000 – 3.000.000 sau khi hoàn thành đợt thực tập, căn cứ vào hiệu suất công việc.

Lộ trình thực tập rõ ràng, kết hợp lý thuyết cùng thực tiễn.

Thực hành và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Đóng đấu mộc đỏ và cung cấp số liệu để làm báo cáo thực tập nếu cần

Đào tạo, hướng dẫn từ cán bộ quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực

Rèn luyện các hoạt động thể thao chạy bộ, đá bóng cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

