Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM
Ngày đăng tuyển: 18/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM

Kế toán thanh toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 40, Ngõ 26, Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

  •  Nhập liệu đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, xuất hóa đơn VAT bằng phần mềm MISA.
  • Theo dõi công nợ khách hàng, kiểm tra thanh toán và phối hợp đối chiếu với bộ phận kinh doanh.
  • Lập báo cáo doanh thu, công nợ định kỳ cho quản lý.
  • Hỗ trợ kiểm kê kho và theo dõi tồn kho hàng hóa.
  • Quản lý hồ sơ chứng từ bán hàng, hợp đồng, phiếu thu, phiếu xuất kho,…
  • Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, cấp phát đồng phục, nước uống,…
  • Theo dõi chi phí văn phòng: điện, nước, mạng, dịch vụ vệ sinh,…
  • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sinh nhật, sự kiện công ty.
  • Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  •  Nữ (ưu tiên), tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, ....
  • Có từ 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Thành thạo phần mềm kế toán MISA và Excel cơ bản trở lên.
  • Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
  • Sẵn sàng đi làm ngay là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

  •  Phụ cấp: xăng, cơm trưa, điện thoại.
  • Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
  • Đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN
  • Bảo hiểm PTI.
  • Hưởng 100 % lương khi thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM

CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thanh-toan-thu-nhap-9-11-trieu-tai-ha-noi-job361163
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH TFV Industries
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Trần Hồng Quân HOLDINGS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm