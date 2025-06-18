Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 40, Ngõ 26, Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Nhập liệu đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, xuất hóa đơn VAT bằng phần mềm MISA.
- Theo dõi công nợ khách hàng, kiểm tra thanh toán và phối hợp đối chiếu với bộ phận kinh doanh.
- Lập báo cáo doanh thu, công nợ định kỳ cho quản lý.
- Hỗ trợ kiểm kê kho và theo dõi tồn kho hàng hóa.
- Quản lý hồ sơ chứng từ bán hàng, hợp đồng, phiếu thu, phiếu xuất kho,…
- Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, cấp phát đồng phục, nước uống,…
- Theo dõi chi phí văn phòng: điện, nước, mạng, dịch vụ vệ sinh,…
- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sinh nhật, sự kiện công ty.
- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ (ưu tiên), tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, ....
- Có từ 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo phần mềm kế toán MISA và Excel cơ bản trở lên.
- Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
- Sẵn sàng đi làm ngay là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp: xăng, cơm trưa, điện thoại.
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
- Đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN
- Bảo hiểm PTI.
- Hưởng 100 % lương khi thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
