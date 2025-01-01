Tất cả địa điểm
Công việc Bán hàng kỹ thuật IT

-

Có 23 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Giang Phú Thọ Vĩnh Phúc Hưng Yên Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETTABLET
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH VIETTABLET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH VIETTABLET
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMYOU
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SMYOU
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VDO
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VDO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Quảng Trị thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Quảng Trị Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 45 - 55 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

