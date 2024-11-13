Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Bán hàng kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18 toà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phát triển và duy trì, quản lý các khách hàng thuộc khối cơ quan nhà nước, chính phủ, doanh nghiệp (ENT), Doanh nghiệp SME & SMB
- Tư vấn các giải pháp, phần mềm, phần cứng, thiết bị và dịch vụ CNTT theo nhu cầu khách hàng
- Trực tiếp kinh doanh và phát triển các dự án CNTT
- Xây dựng kế hoạch Kinh doanh cá nhân, chịu trách nhiệm về doanh số/ doanh thu và lợi nhuận đăng ký theo năm
- Phát triển khách hàng mới, khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng theo định hướng chung của Công ty
- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu Pre-Sale, hồ sơ thầu và triển khai thực hiện đấu thầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, CNTT, Điện tử, Bưu chính, Viễn thông,...
- Có kinh nghiệm kinh doanh dự án CNTT trong khối khách hàng nhà nước, chính phủ, Doanh nghiệp (ENT), Doanh nghiệp SME & SMB
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu, thống kê và báo cáo
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề
- Biết cách sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, có ý thức trách nhiệm trong công việc cao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kinh doanh dự án CNTT và đấu thầu từ 03 năm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ theo luật định
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ chung, có nhiều cơ hội thăng tiến
- Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa như team building, các hoạt động văn hóa thể thao, nghỉ mát, sinh nhật Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

