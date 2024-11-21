Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Bán hàng kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 323 Thanh Niên, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng hiện có;
- Phát triển các khách hàng mới, tập trung cho dịch vụ;
- Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng;
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất chính sách bán hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng và thu hồi công nợ;
- Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi;
- Chịu trách nhiệm về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch tháng/quý/năm;
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thị trường/marketing có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật.
- Chưa có kinh nghiệm và kiến thức cùng ngành sẽ được đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực thực tế (Mức lương cứng từ 8-15 triệu + thưởng hiệu quả)
- Thưởng nóng và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.
- Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;
- Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;
- Được đóng đầy đủ BHXH và được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

