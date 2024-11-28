Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: 203 đường Phan Chu Trinh, Phường Khai Quang, Phúc Yên ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng hiện có;

Phát triển các khách hàng mới, tập trung cho dịch vụ;

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất chính sách bán hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng và thu hồi công nợ;

Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi;

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing, kinh nghiệm 1 năm có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực thực tế + thưởng hiệu quả

Thưởng nóng và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.

Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;

Được đóng đầy đủ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.