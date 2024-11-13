Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

Bán hàng kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2A/51/102 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng tư vấn và cung các giải pháp Digital Marketing của công ty
Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp (B2B)
Nghiên cứu thị trường; đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing và quảng cáo phù hợp
Lập kế hoạch; xây dựng chiến lược cho team để tiếp cận khách hàng mới
Giám sát tiến độ dự án; đảm bảo chất lượng và deadline công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Sale tại công ty Agency Marketing hoặc công ty liên quan tối thiểu 1 năm.
Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Năng động, chủ động và thái độ tích cực trong công việc
Có thể chịu được áp lực công việc
Thời gian thử việc 2 tháng
Có Laptop, xe máy hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 6.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng + Tiền thưởng => Thu nhập tháng từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng
Hoa hồng trả hàng tháng, nhân viên làm càng lâu, càng có KH thân thiết thì hoa hồng hàng tháng sẽ càng cao và thăng tiến càng rõ ràng.
Chính sách thưởng: Thưởng Up sale, Thưởng khi KH ký kết hợp đồng duy trì, Thưởng khi ký kết hợp đồng lớn, Thưởng khi đạt mục tiêu doanh thu cá nhân, Thưởng theo Team hàng quý khi đạt doanh thu kế hoạch, Thưởng Best Seller, Thưởng nhân sự xuất sắc, thưởng thâm niên, Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 ...
Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn Sale/ Marketing Online từ cơ bản đến nâng cao, với tư duy thực chiến, cơ hội vận hành thực tế trong bộ máy hoạt động doanh nghiệp và hoàn thiện các kỹ năng mềm bổ trợ tốt nhất cho công việc.
Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. Xét tăng lương cố định 2 lần/ năm.
Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia Teambuilding.
Thời gian làm việc linh động, gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

