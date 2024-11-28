Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 ngõ 113 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kiểm tra test máy

- Sửa chữa các lỗi cơ bản trên Macbook

- Tiếp nhận và tư vấn về máy lỗi từ Khách hàng

- Có khả năng giao tiếp với Khách hàng về các vấn đề liên quan đến máy

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kỹ năng tháo lắp an toàn Macbook

– Tuân thủ các quy trình kỹ thuật

– Có khả năng nắm bắt và thao tác với các sản phẩm mới

– Cẩn thận, trung thực, hoà đồng, có kỹ năng chủ động tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, độc lập hoặc theo nhóm

– Có kiến thức tốt về sửa chữa điện thoại

– Có kỹ năng và kinh nghiệm về giao tiếp và hỗ trợ khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập phù hợp với trình độ và mức độ cống hiến

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách theo luật định và theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin