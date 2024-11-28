Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 6 ngõ 113 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Kiểm tra test máy
- Sửa chữa các lỗi cơ bản trên Macbook
- Tiếp nhận và tư vấn về máy lỗi từ Khách hàng
- Có khả năng giao tiếp với Khách hàng về các vấn đề liên quan đến máy
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có kỹ năng tháo lắp an toàn Macbook
– Tuân thủ các quy trình kỹ thuật
– Có khả năng nắm bắt và thao tác với các sản phẩm mới
– Cẩn thận, trung thực, hoà đồng, có kỹ năng chủ động tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, độc lập hoặc theo nhóm
– Có kiến thức tốt về sửa chữa điện thoại
– Có kỹ năng và kinh nghiệm về giao tiếp và hỗ trợ khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập phù hợp với trình độ và mức độ cống hiến
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách theo luật định và theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MACONE
