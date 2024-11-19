Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E2a - 3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách phân tích nhu cầu, tư vấn, đề xuất các giải pháp dữ liệu phù hợp với khách hàng gồm kiến trúc dữ liệu, công cụ và công nghệ. Các giải pháp như sau: DWH, BI, Big Data, IOT, Data Governance.

Phối hợp sát sao với phòng kinh doanh để gặp và tư vấn giải pháp cho khách hàng

Phối hợp với tech demo giải pháp và PoC giúp khách hàng hiểu rõ các tính năng giải pháp

Hỗ trợ về giải pháp trong quá trình RFI (Request for Information)/RFP (Request for Proposal), viết đề xuất kĩ thuật/technical proposal cho RFP

Chủ động nghiên cứu và đề xuất các công nghệ dữ liệu mới

Tham gia công tác đấu thầu (hạng mục kĩ thuật).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

Kỹ năng lập trình SQL, Python

Nắm các concept xây dựng data warehouse

Hiểu về các cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL)

Có kiến thức về data processing (batch, streaming, hybrid)

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ BI (PBI,Tableau,..)

Có kinh nghiệm tư vấn về nền tảng đám mây (AWS,Azure,..) là một lợi thế

Có kiến thức về data governance, master data management là một lợi thế

Có kiến thức về concept xây dựng hệ thống IoT (Data Management Module (Data Collector, Data Storage, Data Streaming), Event Monitoring & Diagnostics Module, Visualization Module) là một lợi thế

Hiểu biết về kiến trúc hệ thống big data (Apache Hadoop, HDFS, Kafka, Hive, Spark...)

YÊU CẦU KHÁC

Trình độ: tốt nghiệp đại học/cao đẳng ngành CNTT

Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực data engineer

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, kỹ năng thuyết trình

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có khả năng trình bày giải pháp bằng tiếng Anh

Cởi mở hòa đồng có khả năng giải quyết vấn đề, có đam mê về công nghệ và định hướng phát triển bản thân trở thành chuyên gia tư vấn và pre-sales giải pháp dữ liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được xem xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng tết âm, tết dương; thưởng các dịp lễ, sinh nhật...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm cho người thân

Được hỗ trợ chi phí học và thi các chứng chỉ quốc tế

Được làm việc với kỹ sư hãng trong trong công tác tư vấn, triển khai dự án cho khách hàng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn/kỹ năng mềm

Được tham các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú như: Team building, CLB võ thuật, CLB thể thao (bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bi lắc), sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin