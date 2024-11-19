Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Bán hàng kỹ thuật IT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E2a

- 3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

Phụ trách phân tích nhu cầu, tư vấn, đề xuất các giải pháp dữ liệu phù hợp với khách hàng gồm kiến trúc dữ liệu, công cụ và công nghệ. Các giải pháp như sau: DWH, BI, Big Data, IOT, Data Governance.
Phối hợp sát sao với phòng kinh doanh để gặp và tư vấn giải pháp cho khách hàng
Phối hợp với tech demo giải pháp và PoC giúp khách hàng hiểu rõ các tính năng giải pháp
Hỗ trợ về giải pháp trong quá trình RFI (Request for Information)/RFP (Request for Proposal), viết đề xuất kĩ thuật/technical proposal cho RFP
Chủ động nghiên cứu và đề xuất các công nghệ dữ liệu mới
Tham gia công tác đấu thầu (hạng mục kĩ thuật).

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
Kỹ năng lập trình SQL, Python
Nắm các concept xây dựng data warehouse
Hiểu về các cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL)
Có kiến thức về data processing (batch, streaming, hybrid)
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ BI (PBI,Tableau,..)
Có kinh nghiệm tư vấn về nền tảng đám mây (AWS,Azure,..) là một lợi thế
Có kiến thức về data governance, master data management là một lợi thế
Có kiến thức về concept xây dựng hệ thống IoT (Data Management Module (Data Collector, Data Storage, Data Streaming), Event Monitoring & Diagnostics Module, Visualization Module) là một lợi thế
Hiểu biết về kiến trúc hệ thống big data (Apache Hadoop, HDFS, Kafka, Hive, Spark...)
YÊU CẦU KHÁC
Trình độ: tốt nghiệp đại học/cao đẳng ngành CNTT
Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực data engineer
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, kỹ năng thuyết trình
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có khả năng trình bày giải pháp bằng tiếng Anh
Cởi mở hòa đồng có khả năng giải quyết vấn đề, có đam mê về công nghệ và định hướng phát triển bản thân trở thành chuyên gia tư vấn và pre-sales giải pháp dữ liệu

Được xem xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng tết âm, tết dương; thưởng các dịp lễ, sinh nhật...
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm cho người thân
Được hỗ trợ chi phí học và thi các chứng chỉ quốc tế
Được làm việc với kỹ sư hãng trong trong công tác tư vấn, triển khai dự án cho khách hàng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn/kỹ năng mềm
Được tham các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú như: Team building, CLB võ thuật, CLB thể thao (bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bi lắc), sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

