Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Vân Trung, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

-Chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm

-Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống OA

- Xử lý các vấn đề bất thường

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1, Tiếng Trung giao tiếp tốt

2, Thành thạo với các đặc điểm và cấu hình của các sản phẩm mạng như Huawei , H3C;

3, Thành thạo nguyên tắc và cấu hình của bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa, quản lý

hành vi Internet, VPN, các sản phẩm mạng không dây khác;

4, Thành thạo các nguyên tắc TCP/IP, VLAN, NAT, chính sách định tuyến, định tuyến (tĩnh, OSPF).

5, Trên 3 năm kinh nghiệm quản lý vận hành, bảo trì hệ thống mạng

Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thu nhập dao đông từ 20M- 30M/ Tháng

- Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện

- Công ty mới có cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin