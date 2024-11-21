Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Vân Trung, Việt Yên
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
-Chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm
-Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống OA
- Xử lý các vấn đề bất thường
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1, Tiếng Trung giao tiếp tốt
2, Thành thạo với các đặc điểm và cấu hình của các sản phẩm mạng như Huawei , H3C;
3, Thành thạo nguyên tắc và cấu hình của bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa, quản lý
hành vi Internet, VPN, các sản phẩm mạng không dây khác;
4, Thành thạo các nguyên tắc TCP/IP, VLAN, NAT, chính sách định tuyến, định tuyến (tĩnh, OSPF).
5, Trên 3 năm kinh nghiệm quản lý vận hành, bảo trì hệ thống mạng
Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thu nhập dao đông từ 20M- 30M/ Tháng
- Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện
- Công ty mới có cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
