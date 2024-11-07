Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện lắp ráp máy tính, máy in

- Cài win cho máy tính PC, laptop

- Bắt được bệnh của máy

- Đổ mực máy in

- Lắp đặt hệ thống mạng và camera

- Kịp thời khắc phục các sự cố đảm bảo vận hành tốt trong suốt thời gian hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 21 đến 40 tuổi;

- Chăm chỉ, thật thà, trung thực

- Đã làm trong ngành thiết bị sửa chữa máy tính, máy in....

- Có tay nghề, không có kinh nghiệm được đào tạo thêm

Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo tay nghề kỹ thuật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Có cơ hội thăng tiến, chế độ phúc lợi đãi ngộ.

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước

Có ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân

