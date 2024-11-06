Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 6th Element, Đường Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và xác định và phân loại khách hàng tiềm năng theo tiêu chí của công ty.

Liên hệ khách hàng tiềm năng, mục tiêu thiết lập các cuộc họp First Meeting

Kết nối khách hàng, phối hợp cùng sale khai thác nhu cầu

Làm việc chặt chẽ với đội marketing và bán hàng để phát triển và tinh chỉnh chiến lược tiếp cận, thu hút khách hàng tiềm năng

Báo cáo định kỳ về tiến độ, thách thức và kết quả cho ban quản lý.

Các công việc liên quan khác được phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Level: Fresher

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Nhật (N2 trở lên - chấp nhận trình độ tương đương)

Hiểu biết về văn hóa và thực tiễn kinh doanh tại Nhật Bản.

Kỹ năng phân tích và nghiên cứu tốt.

Tinh thần chủ động và khả năng làm việc độc lập cao.

Khả năng làm việc hiệu quả cả độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập

Lương cạnh tranh, thỏa đáng theo năng lực, 8-12M

Thưởng các ngày Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch)

Thưởng T13, Thưởng doanh thu

Xét tăng lương 1 lần/năm

b. Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ

Bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.

Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.

Tiền nghỉ mát cá nhân hàng năm, được tham gia hoạt động team building bộ phận tổ chức

13 ngày phép/năm

c. Chế độ đào tạo và phát triển

Có budget đào tạo theo từng năm theo từng level

Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý công việc, quản lý chất lượng. Đặc biệt, các kỹ năng này sẽ do trực tiếp manager và founder truyền dạy cho các bạn.

Định hướng hàng tháng về tầm nhìn và kế hoạch của bản thân, đồng thời hỗ trợ phát triển thành System Admin, ...

Có nhiều cơ hội trải nghiệm, làm việc với các hệ thống lớn

Trở thành mảnh ghép quan trọng không thể thiếu, có cơ hội quản lý team hoặc phát triển lên vị trí cao hơn.

Miichisoft đang có nhiều kế hoạch phát triển mở rộng trong tương lai, tham gia tại thời điểm hiện tại là cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cùng Miichisoft trở thành công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

d. Sự kiện - hoạt động:

Tham gia: CLB, team building

e. Môi trường làm việc

Làm việc trong tập thể toàn những người trẻ, năng động, cá tính; máu lửa và nhiệt huyết trong công việc

Môi trường làm việc mở, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.

f. Thời gian làm việc

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6.

Thời gian vào làm từ 8h30-17h30

Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h -13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin