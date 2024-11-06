Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Bán hàng kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 6th Element, Đường Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và xác định và phân loại khách hàng tiềm năng theo tiêu chí của công ty.
Liên hệ khách hàng tiềm năng, mục tiêu thiết lập các cuộc họp First Meeting
Kết nối khách hàng, phối hợp cùng sale khai thác nhu cầu
Làm việc chặt chẽ với đội marketing và bán hàng để phát triển và tinh chỉnh chiến lược tiếp cận, thu hút khách hàng tiềm năng
Báo cáo định kỳ về tiến độ, thách thức và kết quả cho ban quản lý.
Các công việc liên quan khác được phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Level: Fresher
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Nhật (N2 trở lên - chấp nhận trình độ tương đương)
Hiểu biết về văn hóa và thực tiễn kinh doanh tại Nhật Bản.
Kỹ năng phân tích và nghiên cứu tốt.
Tinh thần chủ động và khả năng làm việc độc lập cao.
Khả năng làm việc hiệu quả cả độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập
Lương cạnh tranh, thỏa đáng theo năng lực, 8-12M
Thưởng các ngày Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch)
Thưởng T13, Thưởng doanh thu
Xét tăng lương 1 lần/năm
b. Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ
Bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.
Tiền nghỉ mát cá nhân hàng năm, được tham gia hoạt động team building bộ phận tổ chức
13 ngày phép/năm
c. Chế độ đào tạo và phát triển
Có budget đào tạo theo từng năm theo từng level
Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý công việc, quản lý chất lượng. Đặc biệt, các kỹ năng này sẽ do trực tiếp manager và founder truyền dạy cho các bạn.
Định hướng hàng tháng về tầm nhìn và kế hoạch của bản thân, đồng thời hỗ trợ phát triển thành System Admin, ...
Có nhiều cơ hội trải nghiệm, làm việc với các hệ thống lớn
Trở thành mảnh ghép quan trọng không thể thiếu, có cơ hội quản lý team hoặc phát triển lên vị trí cao hơn.
Miichisoft đang có nhiều kế hoạch phát triển mở rộng trong tương lai, tham gia tại thời điểm hiện tại là cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cùng Miichisoft trở thành công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam
d. Sự kiện - hoạt động:
Tham gia: CLB, team building
e. Môi trường làm việc
Làm việc trong tập thể toàn những người trẻ, năng động, cá tính; máu lửa và nhiệt huyết trong công việc
Môi trường làm việc mở, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.
f. Thời gian làm việc
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6.
Thời gian vào làm từ 8h30-17h30
Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h -13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa M, tòa nhà 6th Element, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

