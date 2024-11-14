Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8C/A - 9C/A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12., Quận 12

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng.

• Thực hiện các giao dịch, báo giá và phản hồi thông tin cho Khách hàng

• Phụ trách báo giá, thương lượng kí hợp đồng với khách hàng.

• Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng

• Trưng bày và sắp xếp hàng hóa tại nơi làm việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

• Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành kinh tế, Marketing.

• Năng động, tự tin.

• Có khả năng phân tích, phán đoán công việc.

• Ngoại hình tốt

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( 3 - 6 tháng – tùy theo năng lực)

Đã bao cơm, đi xử lý công việc bằng xe cty.

Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì

• BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

• Du lịch hàng năm cùng công ty

• Lương tháng 13

• Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm

• Được tham gia các hoạt động trải nghiêm thực tế và đào tạo liên tục để nâng cao tay nghề

• Xét duyệt tiêu chuẩn “ Học lái xe hơi” khi đạt các tiêu chuẩn trong công việc

• Được hưởng chế độ Lập gia đình khi gắn bó từ 1 năm trở lên (mức chế độ: 10 – 50tr/ tùy vào khả năng đóng góp của nhân viên)

• Xét chế độ con nhỏ (đối với NV có gia đình có con nhỏ): 1 -3tr/ bé

• Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thư viện, nhà ăn, chăm sóc sức khỏe, có tủ lạnh, nước uống đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin