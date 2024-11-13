Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa 21 T1, Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tư vấn, xây dựng hồ sơ kỹ thuật/hồ sơ dự án cho gói thầu được giao.

Tư vấn sản phẩm, giải pháp về CNTT phù hợp với tình trạng và yêu cầu hoạt động của khách hàng.

Soạn thảo proposal, soạn thảo tài liệu presentation.

Nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ, sản phẩm mới

Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.

Làm việc chung với các chuyên gia hãng; gặp gỡ, đào tạo, nói chuyện, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Ngoại ngữ, CNTT tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm presale

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật, IT

Có kỹ năng thiết lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện.

Kĩ năng thuyết phục khách hàng tốt.

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt.

Nhiệt tình, năng động và chịu được áp lực công việc.

Chủ động suy nghĩ và tìm tòi trong công việc. Tư duy nhạy bén nhanh nhẹn và sáng tạo.

Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết và minh bạch

Ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng, tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Thu nhập: 25 - 40M +++ (Lương cứng + thưởng kpis).

Lương tháng 13.

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

