Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Alphaway Technology
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Alphaway Technology

Bán hàng kỹ thuật IT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại Alphaway Technology

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa 21 T1, Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tư vấn, xây dựng hồ sơ kỹ thuật/hồ sơ dự án cho gói thầu được giao.
Tư vấn sản phẩm, giải pháp về CNTT phù hợp với tình trạng và yêu cầu hoạt động của khách hàng.
Soạn thảo proposal, soạn thảo tài liệu presentation.
Nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ, sản phẩm mới
Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.
Làm việc chung với các chuyên gia hãng; gặp gỡ, đào tạo, nói chuyện, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Ngoại ngữ, CNTT tại Việt Nam hoặc nước ngoài
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm presale
Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật, IT
Có kỹ năng thiết lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện.
Kĩ năng thuyết phục khách hàng tốt.
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt.
Nhiệt tình, năng động và chịu được áp lực công việc.
Chủ động suy nghĩ và tìm tòi trong công việc. Tư duy nhạy bén nhanh nhẹn và sáng tạo.
Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết và minh bạch
Ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng, tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25 - 40M +++ (Lương cứng + thưởng kpis).
Lương tháng 13.
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alphaway Technology

Alphaway Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

