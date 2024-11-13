Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại Alphaway Technology
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa 21 T1, Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tư vấn, xây dựng hồ sơ kỹ thuật/hồ sơ dự án cho gói thầu được giao.
Tư vấn sản phẩm, giải pháp về CNTT phù hợp với tình trạng và yêu cầu hoạt động của khách hàng.
Soạn thảo proposal, soạn thảo tài liệu presentation.
Nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ, sản phẩm mới
Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.
Làm việc chung với các chuyên gia hãng; gặp gỡ, đào tạo, nói chuyện, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm presale
Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật, IT
Có kỹ năng thiết lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện.
Kĩ năng thuyết phục khách hàng tốt.
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt.
Nhiệt tình, năng động và chịu được áp lực công việc.
Chủ động suy nghĩ và tìm tòi trong công việc. Tư duy nhạy bén nhanh nhẹn và sáng tạo.
Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết và minh bạch
Ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng, tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI