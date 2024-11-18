Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Bán hàng kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật IT Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật IT Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Set up máy móc, thiết bị cho các buổi Livestream của công ty trên tiktok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác của công ty.
Phối hợp các phòng ban, hỗ trợ setup & quay clips theo yêu cầu
Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ và hiệu quả công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết set-up camera, biết về livestream, sử dụng cơ bản được phần mềm Vmix,Tiktok Live Studio và các phần nâng cao để đáp ứng cho công việc (có trainning đào tạo thêm).
Am hiểu về máy tính, am hiểu các setting audio của windows là 1 lợi thế.
Sử dụng thành thạo Photoshop là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 - 15.000.000 VND
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội phát triển.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Đóng BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
Du lịch, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

