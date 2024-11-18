Tuyển Bán hàng kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Set up máy móc, thiết bị cho các buổi Livestream của công ty trên tiktok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác của công ty.

Phối hợp các phòng ban, hỗ trợ setup & quay clips theo yêu cầu

Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ và hiệu quả công việc

Biết set-up camera, biết về livestream, sử dụng cơ bản được phần mềm Vmix,Tiktok Live Studio và các phần nâng cao để đáp ứng cho công việc (có trainning đào tạo thêm).

Am hiểu về máy tính, am hiểu các setting audio của windows là 1 lợi thế.

Sử dụng thành thạo Photoshop là 1 lợi thế.

Mức lương từ 12.000.000 - 15.000.000 VND

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội phát triển.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Đóng BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Du lịch, teambuilding hằng năm.

