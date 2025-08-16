Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 đường 16, KDC Vạn Phúc, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Tìm kiếm và đề xuất danh sách đối tác tiềm năng (cá nhân/doanh nghiệp) có thể triển khai Mini App tại các tỉnh.
- Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm, demo tính năng và chính sách hợp tác.
- Hỗ trợ team sales xây dựng hồ sơ đối tác, theo dõi tiến trình làm việc.
- Nhập liệu, quản lý thông tin đối tác trên hệ thống CRM.
- Thu thập phản hồi từ đối tác, đề xuất cải tiến trải nghiệm người dùng.
- Phối hợp với team kỹ thuật, CSKH, Marketing để hỗ trợ các đầu mối phân phối.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Kinh doanh, CNTT, Thương mại điện tử, Marketing,…
- Có hiểu biết cơ bản về sản phẩm công nghệ hoặc phần mềm số là lợi thế.
- Giao tiếp tốt, chủ động, ham học hỏi.
- Thành thạo các công cụ: Google Workspace, CRM cơ bản, mạng xã hội.
- Tư duy logic, cẩn thận trong nhập liệu và theo dõi quy trình.
Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp thực tập 1.000.000 VND/tháng + thưởng KPI.
- Được training kỹ năng: phân tích thị trường, chào sản phẩm, quản lý data CRM.
- Cơ hội tham gia phát triển sản phẩm công nghệ thực tế, trực tiếp cùng đội ngũ Dev và Business.
- Làm việc trong môi trường startup linh hoạt, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
- Chứng nhận thực tập, hỗ trợ CV nếu có nhu cầu apply sau kỳ thực tập.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
