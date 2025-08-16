Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian tạm thời Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 đường 16, KDC Vạn Phúc, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Đến 3 Triệu

- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng về các thuộc tính của sản phẩm; - Chăm sóc khách hàng trong quá trình trải nghiệm; - Tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng qua các trang mạng xã hội, sự kiện; - Triển khai tính năng sản phẩm đến khách hàng; - Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới; - Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên; - Các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thích giao tiếp, làm việc với khách hàng; - Kỹ năng lập kế hoạch và theo đuổi mục tiêu; - Có kỹ năng giao tiếp tốt và thuyết phục; - Năng động, ham học hỏi và có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt; - Ưu tiên ứng viên có định hướng tìm công việc gắn bó lâu dài.

Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 1tr/tháng + thưởng hiệu suất + hoa hồng; - Du lịch/ teambuiding như nhân viên chính thức; - Hỗ trợ điện thoại, tiền điện thoại, chi phí làm việc; - Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm hết mình – chơi hết hồn; - Được đào tạo kỹ năng – Kiến thức làm việc; - Cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.