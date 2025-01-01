Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

-

Có 121 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Sa La
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Sa La làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Sa La
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viettel
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Viettel
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ
Hạn nộp: 06/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 03/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 03/04/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 28/03/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Long An Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Hạn nộp: 23/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Phú Yên Đã hết hạn 18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bộ Công An - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Bộ Công An - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
Bộ Công An - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương
Hạn nộp: 20/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Steel Builder
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Steel Builder làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Steel Builder
Hạn nộp: 16/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH An Toàn Lao Động MTV
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH An Toàn Lao Động MTV làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH An Toàn Lao Động MTV
Hạn nộp: 10/03/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hải Dương Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Wealthcons
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Wealthcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Wealthcons
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 Phytopharma Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 Phytopharma Pro Company
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Sung shin A (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sung shin A (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty cổ phần Sacons
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu Tổng công ty xây dựng Hà Nội
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm HSE đang tăng cao bởi bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tới vị trí này nhằm đảm bảo quy định về an toàn lao động. Đặc biệt tại những khu vực có tốc độ phát triển nhanh, nhiều doanh nghiệp như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng luôn cần tuyển dụng HSE. Mức lương cho việc làm này dao động từ 10.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng tùy vào từng vị trí đảm nhiệm.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm HSE

HSE là nghề giám sát và đảm bảo an toàn sức khỏe lao động, vệ sinh môi trường tại các doanh nghiệp. Công việc này còn cung cấp những giải pháp, tư vấn, quản lý và giám sát báo cáo về các vấn đề liên quan môi trường làm việc cho người lao động tại chính nơi mà HSE đang làm việc.

Theo quy định của Bộ lao động thì bất kỳ doanh nghiệp hoạt động đều cần phải có HSE - nhân viên bảo hộ lao động. Tuy nhiên theo ước tính, nước ta có khoảng hơn 300.000 doanh nghiệp đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm HSE được dự báo nằm ở mức cao.

Việc tuyển nhân viên HSE giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trên thị trường, giúp thu hút khách hàng, sự tin tưởng của đối tác và tăng hiệu quả sản xuất nhờ việc giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm việc. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm HSE luôn cần thiết trong tất cả các mốc thời gian đối với hầu hết các doanh nghiệp. Tính cấp thiết về việc làm HSE được chứng minh thông qua gần 2000 bài đăng trên các diễn đàn và trang tuyển dụng. Đặc biệt, tuyển dụng HSE trở nên “nở rộ” hơn tại các khu vực thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng hay Bình Dương.

Nhu cầu nhân lực của việc làm HSE hiện nay
Nhu cầu nhân lực của việc làm HSE hiện nay

Theo khảo sát, việc làm này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ các ngành công nghiệp, hoá chất, xây dựng, vận tải, viễn thông cho tới giáo dục, đào tạo và y tế. Người lao động có thể ứng tuyển nhân viên HSE tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ở bộ phận quản lý chất lượng môi trường – ISO 14000, bảo hộ lao động và an toàn sức khỏe môi trường. Hoặc ứng viên có thể tham gia làm việc trong các công ty tư vấn môi trường, cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ như Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường,...

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm HSE

Tuỳ vào lĩnh vực và ngành của từng doanh nghiệp, trình độ cũng như kinh nghiệm mà mức lương dành cho việc làm HSE có sự chênh lệch. Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp nước ngoài thì thu nhập của HSE sẽ cao hơn so với các công ty trong nước. Dưới đây là bảng lương tham khảo của một số vị trí tuyển dụng việc làm HSE:

Việc làm HSE

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên HSE

10.000.000 – 16.000.000

Chuyên viên HSE

13.000.000 – 18.000.000

Kỹ sư HSE

14.000.000 – 20.000.000

Quản lý HSE

20.000.000 – 28.000.000

Trưởng phòng HSE

30.000.000 – 50.000.000

3. Quy trình làm việc của HSE

So với nhiều ngành nghề thì việc làm HSE có mức lương nhỉnh cao hơn là bởi quy trình phức tạp, đòi hỏi nhiều yêu cầu. Cụ thể quy trình làm việc của một HSE sẽ như sau:

  • Bước 1. Đánh giá hiện trạng HSE trong doanh nghiệp

Nhân viên HSE sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng và các tác động của doanh nghiệp tới môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. HSE cũng chịu trách nhiệm xác định nguy cơ, đánh giá rủi ro, để đưa ra biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro, khắc phục những vấn đề liên quan đến máy móc và người lao động nhằm đảm bảo an toàn nhất trong quá trình làm việc.

  • Bước 2. Lập kế hoạch và chiến lược HSE

Từ những đánh giá hiện trạng trên, tuyển dụng việc làm HSE sẽ lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra và đề xuất các giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn lao động dựa trên những quy định, chính sách của nhà nước. Vị trí việc làm này sẽ giám sát và đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu của nhà nước về an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Quy trình làm việc của HSE
Quy trình làm việc của HSE

  • Bước 3. Thực hiện những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro

Nếu xảy ra những sự cố về an toàn lao động, HSE sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý, phòng ngừa rủi ro. Tất cả thông tin sự cố sẽ được ghi nhận, thống kê và lập báo cáo cho các cấp quản lý của doanh nghiệp.

  • Bước 4. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động HSE

Nhân sự việc làm HSE sẽ có nhiệm vụ giám sát và đánh giá các hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Họ sẽ nhắc nhở, đôn đốc người lao động tuân thủ theo những quy định an toàn lao động và giữ gìn môi trường trong quá trình làm việc.

Nhân viên HSE cũng sẽ phụ trách theo dõi, kiểm tra tính an toàn của các loại máy móc sử dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi quá trình vận hành.

  • Bước 5. Cập nhật và cải tiến quy trình HSE

Do các quy chuẩn trong an toàn môi tường lao động luôn thay đổi cho nên nhân viên việc làm HSE sẽ phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ tốt nhất các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường của nhà nước.

Bên cạnh đó, nhân sự HSE còn phải thường xuyên tham dự những hội thảo của các tổ chức chuyên ngành và theo dõi các tạp chí chuyên môn để cập nhật những kiến thức mới nhất. Đồng thời, họ sẽ lưu giữ và lập hồ sơ báo cáo, đưa ra đề xuất cải tiến quy trình HSE để giải quyết các vấn đề liên quan.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm HSE

Tuỳ từng vị trí và lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp việc làm HSE sẽ có những yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì người lao động sẽ cần phải đáp ứng những điều sau:

Về trình độ và kinh nghiệm:

  • Ứng viên tuyển dụng nhân viên HSE tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan kỹ sư môi trường, kỹ sư an toàn lao động,…

  • Ứng viên bắt buộc phải có giấy chứng nhận sức khoẻ và chứng chỉ HSE để đủ điều kiện đảm nhận vị trí công việc này.

  • Ứng viên cần phải có kinh nghiệm việc làm ít nhất 2 năm về ngành bảo hộ lao động hoặc các công việc liên quan đến vị trí ứng tuyển. Bởi công việc này có tính chất đặc thù liên quan tới con người và tài sản doanh nghiệp.

  • Kiến thức về luật pháp và quy định liên quan đến HSE ở các ngành, địa phương, quốc gia. Ứng viên sẽ cần hiểu và nắm rõ các quy định của ngành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế lẫn tại Việt Nam để có thể lên kế hoạch quản lý, kiểm tra cũng như đưa ra những phương án điều chỉnh cho hợp với môi trường doanh nghiệp.

Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm HSE
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm HSE

Yêu cầu về kỹ năng:

HSE là người chịu trách nhiệm và đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên tại nơi làm việc. Vì thế, để hoàn thành tốt việc làm này sẽ đòi hỏi ứng viên phải sở hữu những kỹ năng như sau:

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo đối với ứng viên việc làm HSE là điều bắt buộc. Vì kỹ năng này sẽ giúp đưa ra quyết định sáng suốt nhằm tăng cường các quy trình an toàn.

  • Ứng viên vị trí việc làm HSE cần có kỹ năng truyền đạt về an toàn cho nhân viên ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp, tổ chức.

  • HSE cần phải linh hoạt và đưa ra giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh chóng khi gặp sự cố bất ngờ.

  • Do tính chất công việc luôn phải cập nhật các chính sách, quy định của nhà nước về an toàn môi trường lao động và thường xuyên làm việc cường độ cao cho nên nhân viên HSE cần có khả năng chịu được áp lực.

5. Những khó khăn trong việc làm HSE

Tuyển dụng HSE được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và thu hút đông đảo người lao động. Mặc dù tiềm năng và cơ hội phát triển tốt song việc làm HSE cũng có những khó khăn và thách thức khiến nhân lực ngành này cần phải đặc biệt quan tâm.

Nguồn nhân lực ngành HSE tại Việt Nam vẫn còn hạn chế do đây là việc làm khá đặc thù và mới mẻ. Để trở thành một nhân viên HSE thì bắt buộc người lao động phải có chứng chỉ HSE. Bên cạnh đó, người lao động không chỉ có kinh nghiệm và kỹ năng mà còn phải được đào tạo bài bản. Điều này dẫn đến tỷ lệ để được nhận vào làm có phần “yếu” hơn so với một số ngành nghề khác.

Những khó khăn trong việc làm kỹ sư an toàn lao động
Những khó khăn trong việc làm kỹ sư an toàn lao động

Việc làm HSE cũng phải đối mặt với khó khăn trong thực hiện quy định do các ngành và khu vực pháp lý sẽ khác nhau. Do đó, việc tuân thủ và theo kịp các quy định liên tục thay đổi là một thách thức đối với nhân sự HSE.

Ngoài những khó khăn kể trên, tuyển dụng HSE phải luôn cập nhật các quy định và xác định cũng như đánh giá chi tiết rủi ro trong nhiều ngành khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro an toàn lao động cho nhân viên lẫn môi trường làm việc. Hơn nữa, nhân viên HSE cũng đối mặt với thách thức khi phải quản lý vật liệu nguy hiểm tại nơi làm việc.

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc làm HSE. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ mang tới cả cơ hội lẫn thách thức cho nhân lực HSE. Mặc dù công nghệ có thể cải thiện an toàn và giảm thiểu rủi ro nhưng lại khó triển khai, gây tốn kém. Nhân lực việc làm này để hoàn thành tốt sẽ phải luôn cập nhật các công nghệ HSE mới nhất và nỗ lực triển khai sao cho đạt hiệu suất cao.

Mặc dù việc làm HSE tại nước ta vẫn còn khá mới mẻ nhưng được các nhà tuyển dụng dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Bởi theo quy định của Bộ lao động, tất cả doanh nghiệp đều bắt buộc phải có nhân viên HSE. Công việc này được đánh giá tiềm năng và thu hút người lao động bởi sự đa dạng lĩnh vực hoạt động, nhiều vị trí ứng tuyển cùng mức thu nhập tương đối hấp dẫn.