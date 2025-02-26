Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 237B, Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết lập nội quy, quy định, quy trình an toàn vệ sinh lao động.

Lập biện pháp ATLĐ, thực hiện hồ sơ pháp lý về An toàn vệ sinh lao động tại các dự án.

Đào tạo, phổ biến các quy định liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động cho CBNV làm việc tại dự án.

Đảm bảo việc tuân thủ các qui định An toàn vệ sinh lao động trong công trình, kiểm tra môi trường làm việc, máy móc, trang thiết bị bảo hộ lao động……

Quản lý, cấp phát trang thiết bị Bảo hộ lao động.

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động.

Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Bảo hộ lao động, xây dựng…

Nắm vững các quy định về ATLĐ; Am hiểu các thiết bị bảo hộ lao động…

Chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ cán bộ chuyên trách an toàn lao động

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Lương/ thưởng xứng đáng theo năng lực và cống hiến.

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty: Thưởng Tết Âm lịch và các ngày lễ, tết,

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau…

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, ổn định và lâu dài.

Địa điểm làm việc:

VP chi nhánh công ty: Số 7A Đường 27 – P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM.

Các Dự án/Công trình do Công ty thi công tại các tỉnh, thành phố Khu vực Miền Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

