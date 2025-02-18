Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 7, số 21 Cát Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, xây dựng, thiết lập và duy trì, cải tiến hệ thống chính sách quy định quản lý an toàn hệ thống thông tin (Hệ thống chính sách quy định an toàn HTTT) đáp ứng quy định MBS, MBGroup, văn bản quy phạm Nhà nước Việt Nam và tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.

Tư vấn và giám sát, kiểm tra, kiểm soát về tuân thủ, thực thi Hệ thống chính sách quy định an toàn HTTT;

Triển khai và duy trì chứng nhận tiêu chuẩn quản lý an toàn HTTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 hoặc MBS lựa chọn áp dụng theo từng thời kỳ.

Đào tạo/phổ biến/truyền thông nâng cao nhận thức người dùng về ATTT và thực thi Hệ thống chính sách quy định an toàn HTTT.

Đảm nhận trách nhiệm, đầu mối về ATTT với CNTT Tập đoàn, Cơ quan chuyên trách, Tổ chức chứng nhận/Thanh tra/ Kiểm tra/kiểm toán,...

Triển khai và quản lý dự án về hệ thống giải pháp kĩ thuật ATTT.

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hiện trạng quản lý an toàn hệ thống thông tin.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT và ATTT

Giới tính Nam hoặc Nữ.

Độ tuổi: không quá 40 tuổi.

Số năm kinh nghiệm quản trị và vận hành hệ thống giải pháp kĩ thuật ATTT: tối thiểu 01 năm.

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): có khả năng đọc hiểu tốt;

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.

Sức khỏe: Tốt.

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp: khá, tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm: khá, tốt.

Kỹ năng xử lý công việc độc lập: khá, tốt

Ưu tiên:

Thuộc nhân sự chính/đầu mối triển khai việc áp dụng, tuân thủ các chính sách quy định văn bản nhà nước về an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Chứng khoán và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế như ISO/IEC 27000, PCI DSS, CSCF-SWIFT,…;

Có hiểu biết, kinh nghiệm trong thực thi và áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế như ISO/IEC 27001, CSF/RMF-NIST, PCI DSS, CSCF-SWIFT, Octave/FAIR, Mitre ATT&CK, …;

Có kinh nghiệm trong quản trị và vận hành hệ thống thông tin hoặc mảng kiểm tra, kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro công nghệ.

Có chứng chỉ về quản lý an toàn HTTT như ISO/IEC 27001, CISM, CISSP, …

Có kinh nghiệm làm việc trong các Tổ chức tín dụng và Chứng khoán.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe theo quy định của Công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

