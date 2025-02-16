Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 169/15 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra công tác an toàn: Kiểm tra ATLĐ đối với các Dự án được giao. Phối hợp xử lý các vấn đề về An toàn tại Dự án theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các hồ sơ liên quan và lưu trữ hồ sơ
Đánh giá các nguy cơ liên quan đến công tác An toàn: Thường xuyên đánh giá các nguy cơ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự án, con người, … đề xuất các giải pháp khắc phục.
Kiểm tra công tác PCCC: Kiểm tra định kỳ đột xuất đối với công tác PCCC.
Phối hợp diễn tập PCCC: Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức diễn tập phương án PCCC định kỳ hàng năm đảm bảo công trình an toàn về Hệ thống PCCC.
Các công việc cụ thể sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành an toàn và các chuyên ngành có liên quan.
Hiểu biết các quy định về công tác an toàn.
Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
Kỷ luật, tự tạo động lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về Hệ thống PCCC và các tiêu chuẩn liên quan.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc ngoài công trường.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 – 16 triệu (tùy năng lực)
- Các chếđộ khác theo quyđịnh công ty
- Các chếđộ BHXH, BHYT, BHTN và các chếđộ khác theo quyđịnh
-Thưởng các ngày lễ lớn trong năm như: 30/4, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,…
- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quyđịnh của Nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương

Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 169/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

