Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 169/15 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra công tác an toàn: Kiểm tra ATLĐ đối với các Dự án được giao. Phối hợp xử lý các vấn đề về An toàn tại Dự án theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hồ sơ liên quan và lưu trữ hồ sơ

Đánh giá các nguy cơ liên quan đến công tác An toàn: Thường xuyên đánh giá các nguy cơ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự án, con người, … đề xuất các giải pháp khắc phục.

Kiểm tra công tác PCCC: Kiểm tra định kỳ đột xuất đối với công tác PCCC.

Phối hợp diễn tập PCCC: Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức diễn tập phương án PCCC định kỳ hàng năm đảm bảo công trình an toàn về Hệ thống PCCC.

Các công việc cụ thể sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành an toàn và các chuyên ngành có liên quan.

Hiểu biết các quy định về công tác an toàn.

Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

Kỷ luật, tự tạo động lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về Hệ thống PCCC và các tiêu chuẩn liên quan.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc ngoài công trường.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 – 16 triệu (tùy năng lực)

- Các chếđộ khác theo quyđịnh công ty

- Các chếđộ BHXH, BHYT, BHTN và các chếđộ khác theo quyđịnh

-Thưởng các ngày lễ lớn trong năm như: 30/4, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,…

- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quyđịnh của Nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Ba Dương

