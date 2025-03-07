Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Sa La làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Park 7 - 17.OT06, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, kiểm soát về an toàn lao động tại công trình đang thi công.

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT tại công trường.

Tập huấn cho CBCNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình

Theo dõi, kiểm tra an toàn máy móc thiết bị thi công trên công trường.

Ghi chép các hồ sơ, nhật ký về an toàn lao động

Xây dựng các quy chế, nội quy, các nguyên tắc đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường cho con người, máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn và quy định

Soạn tài liệu hướng dẫn công tác ATLĐ và VSLĐ.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí công tác An toàn lao động

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sa La Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc dân chủ, diện đại chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sa La

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin