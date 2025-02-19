Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

- Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, đề xuất các nội quy, quy định về ATLĐ cho công trường, lập sơ đồ an toàn, bố trí biển báo tại các khu vực thi công...

- Chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát đào tạo, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ CNV theo luật định;

- Kiểm tra tuân thủ biện pháp an toàn tại công trường về con người, thiết bị kiểm soát chất lượng và đề xuất mua sắm bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của công trường;

- Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn;

- Đối ứng công việc, sự cố an toàn khẩn cấp ngoài giờ làm việc (nếu cần);

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Bảo hộ lao động, Môi trường.

- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo về an toàn lao động và vệ sinh môi trường còn hiệu lực.

- Có thời gian làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 03 năm đối với lĩnh vực An toàn lao động

- Đã phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tối thiểu 01 hợp đồng (gói thầu) thi công xây dựng công trình giao thông (được Chủ đầu tư xác nhận)

Ngành nghề: An toàn lao động, Xây dựng

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Phú YênHồ Chí Minh