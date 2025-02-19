Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Phú Yên, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, đề xuất các nội quy, quy định về ATLĐ cho công trường, lập sơ đồ an toàn, bố trí biển báo tại các khu vực thi công...
- Chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát đào tạo, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ CNV theo luật định;
- Kiểm tra tuân thủ biện pháp an toàn tại công trường về con người, thiết bị kiểm soát chất lượng và đề xuất mua sắm bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của công trường;
- Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn;
- Đối ứng công việc, sự cố an toàn khẩn cấp ngoài giờ làm việc (nếu cần);
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Bảo hộ lao động, Môi trường.
- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo về an toàn lao động và vệ sinh môi trường còn hiệu lực.
- Có thời gian làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 03 năm đối với lĩnh vực An toàn lao động
- Đã phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tối thiểu 01 hợp đồng (gói thầu) thi công xây dựng công trình giao thông (được Chủ đầu tư xác nhận)
Ngành nghề: An toàn lao động, Xây dựng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Phú YênHồ Chí Minh
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
