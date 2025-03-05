Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- KCN ĐÌNH VŨ

- CÁT HẢI,Hải Phòng, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Bóc tách khối lượng thi công, lên kế hoạch yêu cầu vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời đến công trường.
- Lập tiến độ thi công của công trình.
- Giám sát hiện trường, triển khai cho các thầu phụ thi công theo đúng thiết kế.
- Làm hồ sơ nghiệm thu công trình.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trình và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, Phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, xây dựng...
- Dùng được các phần mềm chuyên ngành
- Tinh thần hợp tác, khả năng chịu được áp lực cao, năng động, nhiệt tình
- Am hiểu hệ thống PCCC là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến thành chỉ huy công trường, quản lý dự án cho tất cả các kỹ sư có đủ khả năng
- Trợ cấp xăng xe, ăn, ở...
- Được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ - chính sách của công ty và theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành (cụ thể như: BHXH + BHYT + BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, tham quan du lịch, hiếu - hỉ, ...).
- Là môi trường tốt để người lao động thể hiện năng lực bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ

CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 264/20 Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-an-toan-lao-dong-hse-thu-nhap-12-16-trieu-vnd-tai-hai-phong-job330086
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất