Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - KCN ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI,Hải Phòng, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Bóc tách khối lượng thi công, lên kế hoạch yêu cầu vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời đến công trường.

- Lập tiến độ thi công của công trình.

- Giám sát hiện trường, triển khai cho các thầu phụ thi công theo đúng thiết kế.

- Làm hồ sơ nghiệm thu công trình.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trình và Ban Giám đốc.

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, Phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, xây dựng...

- Dùng được các phần mềm chuyên ngành

- Tinh thần hợp tác, khả năng chịu được áp lực cao, năng động, nhiệt tình

- Am hiểu hệ thống PCCC là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến thành chỉ huy công trường, quản lý dự án cho tất cả các kỹ sư có đủ khả năng

- Trợ cấp xăng xe, ăn, ở...

- Được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ - chính sách của công ty và theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành (cụ thể như: BHXH + BHYT + BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, tham quan du lịch, hiếu - hỉ, ...).

- Là môi trường tốt để người lao động thể hiện năng lực bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ

