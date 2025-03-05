Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Viettel Cyber SecurityTự hào là đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ATTT, với hệ thống trung tâm S.O.C hiện đại nhất:

Tự hào là đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ATTT, với hệ thống trung tâm S.O.C hiện đại nhất:

- Giám sát ATTT cho nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đầu ngành tại Việt Nam

- Với đa dạng lĩnh vực từ:Bộ ban ngành,Ngân hàng, Chứng khoán, Logistic, ...

Sẽ là bài toán thử thách lớn cho các bạn trẻ đam mê làm An toàn thông tin, đang tìm kiếm môi trường "thực chiến", "bài bản" và lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng để trở thành S.O.C Manager tương lai!

- VỊ TRÍ ĐÀO TẠO: FRESHER SOC ANALYST

- SAU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BẠN ĐƯỢC GÌ?

Phát hiện tấn công: Giám sát nguy cơ an toàn thông tin, phát hiện các loại lỗ hổng, mã độc mới nguy hiểm, các chiến dịch tấn công chủ đích, tinh vi nhắm vào các tổ chức, tập đoàn, công ty lớn;

Phân tích log: Phân tích, điều tra, đánh giá các nguy cơ, đưa ra phương án phản ứng hiệu quả, cập nhật tri thức cho các giải pháp phòng chống tấn công mạng;

Phân tích và nghiên cứu mã độc: Phân tích chi tiết, theo dấu các chiến dịch tấn công với các công cụ, mã độc hiện đại, chiến thuật tinh vi của các nhóm hacker, tội phạm mạng kỹ thuật cao.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối (có thể đào tạo Full-time) hoặc đã tốt nghiệp Đại học (tối thiểu loại Khá) chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, An toàn mạng (hoặc các ngành học tương đương)

Đặc biệt ưu tiên ứng viên

Tham gia trực 24/7

Là người cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Trong thời gian đào tạo nhận: 6 triệu/tháng (Sau đào tạo đánh giá trở thành nhân sự chính thức với Offer package hấp dẫn)

- Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân cao cấp;

- Thời gian làm việc linh hoạt, trang phục làm việc thoải mái;

- Môi trường làm việc năng động, nơi mọi ý tưởng, sáng tạo được trao quyền;

- Work-life balance với: Văn phòng làm việc hạng A với tổ hợp không gian xanh và khu vực riêng dành cho tập Gym, giải trí (chơi Bi-a, pes, café, đọc sách) và các hoạt động gắn kết (sinh nhật hàng tháng, teambuilding,...).

Tại sao bạn bên apply trở thành Fresher SOC Analyst tại VCS:

- Được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo "tinh gọn và thực chiến" trong 4-6 tháng

- Nắm chắc từ lý thuyết tới thực chiến, trực tiếp tham gia vào các chiến dịch phòng thủ quy mô lớn, những bài toán khóa và tính thử thách cao, thường xuyên “được chiến đấu" với nhiều nhóm APT cả Việt Nam & Nước ngoài;

- Trở thành VCSer, học hỏi và phát triển cùng đội ngũ chuyên gia bảo mật hàng đầu Việt Nam và thế giới, với văn hóa cộng đồng cùng học - sẵn sàng chia sẻ, chủ động giúp đỡ, cùng nhau cọ xát, thực chiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel

