Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Viettel
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Viettel

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Viettel

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Viettel Cyber SecurityTự hào là đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ATTT, với hệ thống trung tâm S.O.C hiện đại nhất:
Viettel Cyber Security
Tự hào là đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ATTT, với hệ thống trung tâm S.O.C hiện đại nhất:
- Giám sát ATTT cho nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đầu ngành tại Việt Nam
- Với đa dạng lĩnh vực từ:Bộ ban ngành,Ngân hàng, Chứng khoán, Logistic, ...
Sẽ là bài toán thử thách lớn cho các bạn trẻ đam mê làm An toàn thông tin, đang tìm kiếm môi trường "thực chiến", "bài bản" và lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng để trở thành S.O.C Manager tương lai!
- VỊ TRÍ ĐÀO TẠO: FRESHER SOC ANALYST
- VỊ TRÍ ĐÀO TẠO
- SAU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BẠN ĐƯỢC GÌ?
Phát hiện tấn công: Giám sát nguy cơ an toàn thông tin, phát hiện các loại lỗ hổng, mã độc mới nguy hiểm, các chiến dịch tấn công chủ đích, tinh vi nhắm vào các tổ chức, tập đoàn, công ty lớn;
Phát hiện tấn công:
Phân tích log: Phân tích, điều tra, đánh giá các nguy cơ, đưa ra phương án phản ứng hiệu quả, cập nhật tri thức cho các giải pháp phòng chống tấn công mạng;
Phân tích log:
Phân tích và nghiên cứu mã độc: Phân tích chi tiết, theo dấu các chiến dịch tấn công với các công cụ, mã độc hiện đại, chiến thuật tinh vi của các nhóm hacker, tội phạm mạng kỹ thuật cao.
Phân tích và nghiên cứu mã độc

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối (có thể đào tạo Full-time) hoặc đã tốt nghiệp Đại học (tối thiểu loại Khá) chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, An toàn mạng (hoặc các ngành học tương đương)
Đặc biệt ưu tiên ứng viên
MỘT
Tham gia trực 24/7
Là người cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Trong thời gian đào tạo nhận: 6 triệu/tháng (Sau đào tạo đánh giá trở thành nhân sự chính thức với Offer package hấp dẫn)
Trong thời gian đào tạo nhận:
- Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân cao cấp;
- Thời gian làm việc linh hoạt, trang phục làm việc thoải mái;
- Môi trường làm việc năng động, nơi mọi ý tưởng, sáng tạo được trao quyền;
- Work-life balance với: Văn phòng làm việc hạng A với tổ hợp không gian xanh và khu vực riêng dành cho tập Gym, giải trí (chơi Bi-a, pes, café, đọc sách) và các hoạt động gắn kết (sinh nhật hàng tháng, teambuilding,...).
Tại sao bạn bên apply trở thành Fresher SOC Analyst tại VCS:
- Được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo "tinh gọn và thực chiến" trong 4-6 tháng
- Nắm chắc từ lý thuyết tới thực chiến, trực tiếp tham gia vào các chiến dịch phòng thủ quy mô lớn, những bài toán khóa và tính thử thách cao, thường xuyên “được chiến đấu" với nhiều nhóm APT cả Việt Nam & Nước ngoài;
- Trở thành VCSer, học hỏi và phát triển cùng đội ngũ chuyên gia bảo mật hàng đầu Việt Nam và thế giới, với văn hóa cộng đồng cùng học - sẵn sàng chia sẻ, chủ động giúp đỡ, cùng nhau cọ xát, thực chiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viettel

Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1, đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-an-toan-lao-dong-hse-thu-nhap-3-6-trieu-vnd-tai-ha-noi-job330210
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu Tổng công ty xây dựng Hà Nội
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH SUNGJIN GLOBAL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNGJIN GLOBAL VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
11 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Viettel
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm