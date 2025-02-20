Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

* Mục đích công việc: Đảm bảo hệ thống quản lý An toàn-Sức khỏe-Môi trường (HSE) được thực hiện, duy trì và cải tiến theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001, đáp ứng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của tập đoàn và khách hàng.
* Trách nhiệm chính:
- Quản lý rủi ro và tác động môi trường.
- Soạn thảo và soát xét tài liệu HSE.
- Thực hiện và hỗ trợ các cuộc đánh giá nội bộ và bên ngoài.
- Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo và diễn tập ứng phó khẩn cấp.
- Quản lý rác thải nguy hại và cấp phát bảo hộ lao động.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý chất lượng, hoặc An toàn lao động.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HSE hoặc liên quan.
- Kiến thức tốt về ISO 14001, OHSAS 18001 và các quy định pháp luật về HSE.
- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Sử dụng thành thạo MS Office và tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- BH chăm sóc sức khỏe cá nhân
- 18 ngày nghỉ phép có lương
- Xét tăng lương & thưởng theo doanh thu hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 364 Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

