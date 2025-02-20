Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

* Mục đích công việc: Đảm bảo hệ thống quản lý An toàn-Sức khỏe-Môi trường (HSE) được thực hiện, duy trì và cải tiến theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001, đáp ứng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của tập đoàn và khách hàng.

* Trách nhiệm chính:

- Quản lý rủi ro và tác động môi trường.

- Soạn thảo và soát xét tài liệu HSE.

- Thực hiện và hỗ trợ các cuộc đánh giá nội bộ và bên ngoài.

- Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo và diễn tập ứng phó khẩn cấp.

- Quản lý rác thải nguy hại và cấp phát bảo hộ lao động.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý chất lượng, hoặc An toàn lao động.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HSE hoặc liên quan.

- Kiến thức tốt về ISO 14001, OHSAS 18001 và các quy định pháp luật về HSE.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Sử dụng thành thạo MS Office và tiếng Anh.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương tháng 13

- BH chăm sóc sức khỏe cá nhân

- 18 ngày nghỉ phép có lương

- Xét tăng lương & thưởng theo doanh thu hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

