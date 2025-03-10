Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

- Lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát hệ thống An toàn – An ninh – Sức khỏe – Môi trường trên công trình;

- Phối hợp, huấn luyện, kiểm tra và giám sát hoạt động thực hiện hệ thống HSSE trên công trình, các phòng ban và nhân viên Công ty;

- Liên hệ với chính quyền địa phương, tổ chức và các cá nhân trong phạm vi công việc được giao để thực hiện đảm bảo hệ thống HSSE;

- Triển khai công tác đào tạo tại công trường (công nhân mới vào: cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, nội quy quy định tại công trường);

- Các nhiệm vụ khác và báo cáo theo định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

- Làm việc tại dự án Thanh Hóa hoặc Hạ Long (Quảng Ninh)

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động, Môi trường, Xây Dựng, Điện, Cơ Khí;

- Có chứng chỉ HSSE;

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có khả năng lập kế hoạch, phản biện, thuyết trình và giải quyết mâu thuẫn tốt;

- Giao tiếp tiếng Anh để làm việc với đối tác nước ngoài;

- Sử dụng tốt Tin học văn phòng cho báo cáo và thuyết trình;

- Nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng lương thứ 13, Thưởng lễ tết

- Thưởng hiệu quả công việc

- Phụ cấp điện thoại, tiền ăn, sắp xếp nơi ở tại dự án

- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động

- Du lịch hàng năm, chế độ Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau

- Định kỳ xem xét điều chỉnh lương 12 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT

