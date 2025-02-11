Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B - TT9 - 1, khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Shopdrawing bản vẽ thi công

Bóc tách bản vẽ, lập khối lượng dự toán

Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình

Sắp xếp phân bổ công việc trên công trường.

Đôn đốc tiến độ các nhà thầu, tổ đội. Đề xuất các biện pháp đảm bảo tiến độ và an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tổ chức thi công đảm bảo chất lượng

Lập kế hoạch triển khai công việc, đề xuất khối lượng vật tư cho hạng mục quản lý, phụ trách.

Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng thi công tới cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Có chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy

Trung thực, ham học hỏi, cầu thị, thật thà, giao tiếp tốt, biết quản lý tổ chức công việc khoa học

Ưu tiên: ứng viên có 02 kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định 15-20 triệu/ tháng

Làm việc lâu dài tại công ty.

Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.

Tham gia các phong trào hoạt động của công ty

Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin