Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/16 Chấn Hưng, Phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Quản lý và đảm bảo An toàn lao động và vệ sinh môi trường và Phòng cháy chữa cháy(ATLĐ VSMT PCCC) tại các dự án, công trình xây dựng.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của công nhân theo các quy định về ATLĐ tại các dự án.

Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống về ATLĐ VSMT PCCC, giải quyết các sự cố xảy ra trên công trường.

Kiểm tra đảm bảo tiến độ thi công.

Kiểm tra chất lượng vật tư và các hạng mục xây dựng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành xây dựng hoặc Bảo Hộ Lao Động.

Nắm rõ quy trình quản lý và giám sát an toàn

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về giám sát an toàn cho các công trình nhà xưởng, nhà cao tầng.

Độ tuổi: từ 20 đến 35

Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam - Quyền Lợi

Chính sách phúc lợi theo quy định củaPhápLuật và Quy chế Công ty (đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm).

Không chậm lương,nợ lương

Làm việc theo dự án,môi trường năng động, thoải mái.

Cơ hội ký HĐ dài hạn và thăng tiến trong nghề tư vấn giám sát nếu làm tốt;

