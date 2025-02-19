Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện và giám sát thực hiện tuân thủ nội quy và qui trình ATVSLĐ - PCCC - BVMT của các đơn vị thi công tại công trường.
- Triển khai, hướng dẫn và huấn luyện CBCNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của hệ thống QLCL - MT - AT&SKNN của Công ty.
- Điều chỉnh khắc phục những vấn đề liên quan đến công tác ATLĐ đối với các đơn vị yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
- Theo dõi, kiểm tra an toàn máy móc thiết bị thi công trên công trường.
- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống hoặc đưa ra các biện pháp phòng ngừa tai nạn trong thi công.
- Xây dựng các quy chế, nội quy, các nguyên tắc và các chỉ tiêu về quản lý và đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường cho con người, máy móc , thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn và quy định Nhà nước.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện và huấn luyện về bảo hộ an toàn lao động.
- Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác ATLĐ và VSLĐ.
- Và những công việc khác có liên quan và theo sự phân công của cấp trên.
- Kiểm tra, ghi chép các hồ sơ nhật ký về an toàn lao động của nhà thầu phụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
- Các chứng chỉ liên quan: chứng chỉ An toàn lao động, Bảo hộ lao động...

Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 600 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-an-toan-lao-dong-hse-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job314180
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm