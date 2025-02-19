Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện và giám sát thực hiện tuân thủ nội quy và qui trình ATVSLĐ - PCCC - BVMT của các đơn vị thi công tại công trường.

- Triển khai, hướng dẫn và huấn luyện CBCNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của hệ thống QLCL - MT - AT&SKNN của Công ty.

- Điều chỉnh khắc phục những vấn đề liên quan đến công tác ATLĐ đối với các đơn vị yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Theo dõi, kiểm tra an toàn máy móc thiết bị thi công trên công trường.

- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống hoặc đưa ra các biện pháp phòng ngừa tai nạn trong thi công.

- Xây dựng các quy chế, nội quy, các nguyên tắc và các chỉ tiêu về quản lý và đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường cho con người, máy móc , thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn và quy định Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và huấn luyện về bảo hộ an toàn lao động.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác ATLĐ và VSLĐ.

- Và những công việc khác có liên quan và theo sự phân công của cấp trên.

- Kiểm tra, ghi chép các hồ sơ nhật ký về an toàn lao động của nhà thầu phụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.

- Các chứng chỉ liên quan: chứng chỉ An toàn lao động, Bảo hộ lao động...

Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

