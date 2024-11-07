Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Phụ trách địa bàn Tam Nông, Tam Nông

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo trì Hạ tầng viễn thông.

Triển khai lắp đặt hệ thống đài trạm, cáp hạ tầng viễn thông.

Tạm ngưng, di chuyển hệ thống hạ tầng.

Xử lý sự cố và ứng cứu thông tin.

Nơi Làm việc: Tam Nông, Thanh Sơn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, Tuổi <30

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên các ngành Điện tử - Viễn thông, CNTT, Điện - Điện tử; Điện công nghiệp...

Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở Hạ tầng Viễn thông cung cấp Dịch vụ Internet

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Nhanh nhẹn, chịu khó, chủ động công việc và có kỹ năng làm việc nhóm

Có tư duy tốt, Biết sử dụng Autocad

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập TB từ 9 – 12 triệu/tháng

Đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH...

Quyền lợi Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được hưởng quyền lợi Gói Bảo hiểm Sức khỏe cao cấp Nội/ ngoại trú

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ hỗ trợ công việc hiện đại, thao tác phần lớn trên smartphone,...

Được đào tạo kiến thức chuyên môn,

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm. Hưởng các gói ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

