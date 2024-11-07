Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: 295 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Sông Cầu

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ, Bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật liên quan đến dịch vụ Internet, dịch vụ truyền hình FPT và các dịch vụ viễn thông tại nhà khách hàng.

Triển khai nâng cấp dịch vụ truyền hình FPT, hệ thống Wifi, Camera và các dịch vụ gia tăng khác trên đường truyền Internet tại nhà khách hàng.

Ghi nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.

Tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cài đặt các dịch vụ đi kèm do FPT Telecom cung cấp cho khách hàng (Truyền hình FPT,Camera , thiết bị wifi...).

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 trở lên.

Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tốt nghiệp Trường Nghề, Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông, ... hoặc các chuyên ngành liên quan về điện

Ham học hỏi, chịu khó và nhiệt tình với công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập tương xứng với năng lực (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng sinh nhật...).

Chính sách phúc lợi: BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn, ... theo quy định Pháp luật hiện hành.

Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên.

Vinh danh, khen thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Chế độ nghỉ mát (teambuilding), du lịch hàng năm, các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, ...

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

