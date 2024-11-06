Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: SN 469 Khu 14 TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ, Lâm Thao

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì lắp đặt đường truyền Internet cho khách hàng.

Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng).

Lắp đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi, camera...) do FPT Telecom cung cấp.

Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng, thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Kết hợp tư vấn, bán các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.

KHu vực Làm Việc: Việt Trì hoặc Lâm Thao

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20– 30.

Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.

Có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp... là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 -15.000.000/tháng.

Khen thưởng: Lương tháng 13, thưởng nghỉ mát, thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.

Chế độ bảo hiểm theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, BHTN...

Chế độ hiểm sức khỏe & tai nạn lao động TIN/PNC Care dành riêng cho TIN/PNC.

Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

