Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kỹ thuật viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Ô 9

- 10, lô B1, Đường D9, KDC Chánh Nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Truyền hình FPT Play, Camera đến nhà khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng khi có sự cố về Internet, Truyền hình FPT Play, Camera hoặc bảo trì dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng về các sự cố khác.
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Thu cước và tư vấn đóng cước dịch vụ trên địa bàn được phân công.
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.
Tốt nghiệp Trường Nghề, Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông… hoặc các chuyên ngành liên quan về điện.
Ham học hỏi, chịu khó và nhiệt tình với công việc.
Tính tình thật thà, cẩn thận và kiên nhẫn.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.
Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).
Ghi chú: PNC Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

