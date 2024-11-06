Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tính chất công việc di chuyển bên ngoài
Quản lý hạ tầng cáp quang theo địa bàn được phân công cho nhà mạng Mobifone
Hàn nối, kéo cáp, xử lý các sự cố đứt - cháy cáp, củng cố suy hao....
Các công việc khác theo yêu cầu của tổ trưởng (lắp đặt wifi, giám sát công trình...)
Báo cáo công việc hàng ngày....
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT, điện- điện tử, điện công nghiệp....
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông; Trường hợp chưa kinh nghiệm thì Công ty sẽ tổ chức đào tạo
Siêng năng, trung thực, chịu khó...
Có tinh thần đoàn kết, đồng đội ...
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Không sợ độ cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi ký HĐ chính thức
Thưởng lễ/Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13,...
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm,...
Thưởng hiệu quả công việc, xét tăng lương hàng năm,...
Hỗ trợ chỗ ở tại văn phòng tổ (tại TP Mới Bình Dương) nếu có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM
