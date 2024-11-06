Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

Tính chất công việc di chuyển bên ngoài

Quản lý hạ tầng cáp quang theo địa bàn được phân công cho nhà mạng Mobifone

Hàn nối, kéo cáp, xử lý các sự cố đứt - cháy cáp, củng cố suy hao....

Các công việc khác theo yêu cầu của tổ trưởng (lắp đặt wifi, giám sát công trình...)

Báo cáo công việc hàng ngày....

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT, điện- điện tử, điện công nghiệp....

Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông; Trường hợp chưa kinh nghiệm thì Công ty sẽ tổ chức đào tạo

Siêng năng, trung thực, chịu khó...

Có tinh thần đoàn kết, đồng đội ...

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Không sợ độ cao

Quyền Lợi

Lương: 10.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi ký HĐ chính thức

Thưởng lễ/Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13,...

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm,...

Thưởng hiệu quả công việc, xét tăng lương hàng năm,...

Hỗ trợ chỗ ở tại văn phòng tổ (tại TP Mới Bình Dương) nếu có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển

