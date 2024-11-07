Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Level 1:

• Giám sát và vận hành cho toàn bộ hệ thống của khách hàng (Linux Server: Redhat, CentOS,...; Windows Server)

• Tiếp nhận sự cố, phân tích và xử lý sự cố để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định

• Báo cáo các sự cố khó lên các cấp cao hơn để có hướng xử lý phù hợp

• Thực hiện báo cáo định kỳ về chất lượng dịch vụ (theo tuần, tháng)

Level 2:

• Vận hành hệ thống đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng (Linux Server: Redhat, CentOS,...; Windows Server)

• Tiếp nhận yêu cầu xử lý sự cố từ level 1 đẩy lên, đảm bảo xử lý theo SLA đề ra

• Vận hành hệ thống giám sát

• Quản lý thông tin cấu hình hệ thống và quản lý sổ tay vận hành hệ thống

• Cài đặt và cấu hình hệ thống mới

• Hỗ trợ sao lưu và phục hồi data hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 01 – 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí vận hành hệ thống

• Có kinh nghiệm, kiến thức về vận hành hệ điều hành Linux, Windows

• Có kinh nghiệm xử dụng các tools giám sát như Zabbix, Grafana, tool SQL,...

• Có các chứng chỉ quốc tế về hệ thống như LPIC, MCSE,... là một lợi thế

• Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới.

• Khả năng làm việc với các bên liên quan, giao tiếp tốt trong công việc

• Khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc là một lợi thế

• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói ở mức tốt; Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

• Lương cứng: Thoả thuận theo năng lực + thưởng KPIs cuối năm

• Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 13 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

• Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

• Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

• Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

• Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

• Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

• Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)

• Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

• Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

• Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ

Văn hoá môi trường làm việc:

• Làm việc linh động theo ca (chia 2 ca/ngày)

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

• Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

• Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

• Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

