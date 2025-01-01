Công việc Media Planner/Buyer Executive

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần New Retail CPG
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Công ty Cổ phần New Retail CPG
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần New Retail CPG
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Công ty Cổ phần New Retail CPG
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đá hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CRC Sports VN
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CRC Sports VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CRC Sports VN
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 600 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COEX VINA
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY TNHH COEX VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH COEX VINA
Hạn nộp: 05/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 02/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Pros Technology Co., Ltd
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Vietnam Pros Technology Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD
Vietnam Pros Technology Co., Ltd
Hạn nộp: 05/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Autoliv Vietnam
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Autoliv Vietnam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 800 USD
Autoliv Vietnam
Hạn nộp: 05/03/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Fashion Garments 2
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công Ty TNHH Fashion Garments 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Fashion Garments 2
Hạn nộp: 06/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vexos Việt Nam
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công Ty TNHH Vexos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vexos Việt Nam
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bliss
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bliss
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HOÀNG KIM
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HOÀNG KIM
Hạn nộp: 21/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm media planner tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, với mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ. Để thành công trong vai trò này, ứng viên cần sở hữu kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch truyền thông chiến lược và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm media planner

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Media Planner tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển không ngừng của ngành truyền thông và quảng cáo. Theo báo cáo từ VietnamWorks, số lượng tuyển dụng Media Planner đã tăng 25% trong năm 2023, cho thấy sự tăng trưởng bền vững trong ngành. Các công ty truyền thông, quảng cáo và thậm chí là các tập đoàn lớn đang tìm kiếm những chuyên gia có khả năng phân tích, lên kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông cho chiến dịch ngành marketing hiệu quả.

Với triển vọng nghề nghiệp, media planner có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn như trưởng phòng truyền thông, giám đốc truyền thông hay giám đốc marketing. Việc tham gia vào lĩnh vực truyền thông giúp các chuyên gia có cơ hội phát triển về mặt chuyên môn và mở rộng mạng lưới quan hệ. Sự phát triển của ngành quảng cáo số, cùng với nhu cầu ngày càng cao về chiến lược truyền thông đa kênh, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và khả năng thăng tiến trong ngành cho những ứng viên có năng lực và sáng tạo.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm media planner tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của xu hướng quảng cáo số
Nhu cầu tuyển dụng việc làm media planner tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của xu hướng quảng cáo số

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm media planner

Mức lương cho vị trí Media Planner tại Việt Nam hiện nay dao động trong khoảng từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò cụ thể trong công ty. Dưới đây là chi tiết mức lương cho từng cấp độ công việc trong ngành Media Planner.

Việc làm media planner

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm media planner

(thực tập sinh)

3.000.000 - 5.000.000

Việc làm media planner

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm media planner

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Việc làm media planner

(trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm media planner

Việc làm Media Planner có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông hiệu quả, nhằm tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của một media planner:

  • Nghiên cứu và phân tích thị trường và đối tượng mục tiêu: Tiến hành phân tích thị trường, xu hướng và hành vi khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và sở thích của đối tượng mục tiêu. Dựa trên đó, đưa ra các chiến lược truyền thông phù hợp để tiếp cận và thu hút khách hàng hiệu quả.

  • Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông: Xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể, lựa chọn kênh truyền thông phù hợp và lập kế hoạch chi tiết cho từng chiến dịch. Đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng tiến độ, ngân sách và đạt được mục tiêu đề ra.

  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông: Giám sát và phân tích kết quả của các chiến dịch truyền thông, sử dụng hệ thống công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả và tác động đến thương hiệu. Đưa ra các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa chiến dịch, tăng trưởng hiệu quả.

  • Hợp tác với các bộ phận khác như marketing, sáng tạo và bán hàng: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận marketing, sáng tạo và bán hàng để đảm bảo thông điệp truyền thông nhất quán và chiến dịch hoạt động hiệu quả.

Media Planner có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông nhằm tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu
Media Planner có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông nhằm tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu

4. Khu vực tuyển dụng việc làm media planner

Với sự phát triển không ngừng của ngành truyền thông, nhu cầu tuyển dụng Media Planner không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà còn mở rộng ra nhiều khu vực khác. Dưới đây là thông tin về những khu vực tuyển Media Planner nhiều nhất:

4.1. Tuyển dụng việc làm media planner tại Hà Nội

Với vai trò là thủ đô và trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của Việt Nam, Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng media planner cao. Các công ty truyền thông, quảng cáo và những tập đoàn lớn tại Hà Nội đang tìm kiếm Media Planner để phát triển chiến lược của ngành truyền thông cho những chiến dịch quy mô lớn, đặc biệt là cho sự kiện văn hóa, chính trị và chiến dịch quảng bá sản phẩm tiêu dùng.

4.2. Tuyển dụng việc làm media planner tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng Media Planner mạnh mẽ. Thành phố này là nơi tập trung của nhiều công ty marketing, thương mại điện tử, các doanh nghiệp trong ngành FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) và startup sáng tạo. Với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số và nền tảng trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng Media Planner tại Hồ Chí Minh đặc biệt cao trong các công ty quảng cáo số và công ty công nghệ.

Nhu cầu tuyển media planner tại TP.HCM tập trung chủ yếu ở công ty marketing, thương mại điện tử, các doanh nghiệp trong ngành FMCG và startup sáng tạo
Nhu cầu tuyển media planner tại TP.HCM tập trung chủ yếu ở công ty marketing, thương mại điện tử, các doanh nghiệp trong ngành FMCG và startup sáng tạo

4.3. Tuyển dụng việc làm media planner tại Đà Nẵng

Với vị trí chiến lược trong khu vực miền Trung và sự phát triển mạnh mẽ về du lịch, Đà Nẵng là một thị trường đang nổi bật trong việc tuyển dụng Media Planner. Các công ty truyền thông tại Đà Nẵng không chỉ phục vụ doanh nghiệp địa phương mà còn hỗ trợ những thương hiệu lớn tại khu vực miền Trung. Sự phát triển của ngành du lịch và các sự kiện lớn tại thành phố này yêu cầu Media Planner xây dựng chiến lược truyền thông để thu hút du khách và quảng bá thương hiệu.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm media planner

Để thành công trong vai trò Media Planner, ứng viên không chỉ cần có kiến thức sâu rộng về ngành truyền thông mà còn phải sở hữu những kỹ năng chuyên môn và năng lực làm việc linh hoạt. Dưới đây là những yêu cầu mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm khi tuyển dụng nhân sự cho vị trí này:

  • Kiến thức về truyền thông và quảng cáo: Ứng viên cần hiểu nguyên lý cơ bản của truyền thông và quảng cáo, cũng như các kênh truyền thông và chiến lược quảng bá.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường: Phải có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu để xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Media Planner cần có khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình rõ ràng để trình bày chiến lược truyền thông trước các đối tượng liên quan.

  • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án: Cần khả năng lập kế hoạch chi tiết và quản lý dự án hiệu quả, đảm bảo chiến dịch được triển khai đúng tiến độ.

  • Kiến thức về công nghệ và các công cụ truyền thông số: Sử dụng thành thạo những công cụ phân tích và phần mềm truyền thông số là yếu tố quan trọng trong công việc.

Ứng viên tìm việc làm media planner cần có kiến thức sâu rộng về ngành truyền thông và sở hữu những kỹ năng chuyên môn và năng lực làm việc linh hoạt
Ứng viên tìm việc làm media planner cần có kiến thức sâu rộng về ngành truyền thông và sở hữu những kỹ năng chuyên môn và năng lực làm việc linh hoạt

7. Những khó khăn trong việc làm media planner

Việc làm media planner mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không thiếu thách thức mà nhân viên cần đối mặt. Dưới đây là một số khó khăn phổ biến trong công việc này:

  • Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành dự án: Media Planner thường làm việc dưới áp lực để hoàn thành các chiến dịch đúng thời gian, đảm bảo tính hiệu quả trong việc triển khai chiến lược truyền thông.

  • Cạnh tranh trong ngành truyền thông: Ngành truyền thông có tính cạnh tranh cao, yêu cầu Media Planner luôn cập nhật xu hướng mới và cải thiện kỹ năng để duy trì lợi thế cạnh tranh.

  • Đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường truyền thông: Thị trường truyền thông thay đổi liên tục, Media Planner cần nhanh chóng thích nghi và sử dụng các công cụ mới để tối ưu hóa chiến lược.

  • Yêu cầu khắt khe từ cấp trên và khách hàng: Media Planner phải đáp ứng các yêu cầu cao từ cấp trên và khách hàng, đảm bảo chiến dịch truyền thông đạt mục tiêu và hiệu quả tối ưu.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm media planner tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông. Đây là cơ hội lớn cho những ai đam mê lĩnh vực này, tuy nhiên, cũng đòi hỏi các ứng viên phải có những kỹ năng chuyên môn vững vàng và khả năng làm việc dưới áp lực.