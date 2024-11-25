Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Media Planner/Buyer Executive Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chiến lược sản phẩm

-Hoạch định cấu trúc phát triển sản phẩm: Tập hợp dữ liệu về ngành hàng thành bộ thông tin sản phẩm, quản lý vòng đời các sản phẩm của nhãn hàng.

-Chủ trì và phối hợp với phòng Nghiên cứu và Phát triển, thông tin và đào tạo về sản phẩm mới tới các bộ phận liên quan

-Chủ trì và phối hợp với phòng Nghiên cứu và Phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác khoa học với các đơn vị chức năng (bao gồm: Viện nghiên cứu, các trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu....).

-Phối hợp với phòng Nghiên cứu và Phát triển, triển khai hợp tác khoa học với các đơn vị chức năng (bao gồm: Viện nghiên cứu, các trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu....)

2.Chiến lược giá – Ngân sách

-Xác định chiến lược giá tương ứng với cam kết về giá trị của công ty bao gồm: xây dựng phương pháp định giá cho các sản phẩm của công ty, xây dựng chính sách giá (chính sách giá thầu, hỗ trợ vào thầu, hỗ trợ ra thầu của ngành hàng...).

-Xây dựng chiến lược giá bán cho sản phẩm phù hợp đối tượng khách hàng mục tiêu

-Xây dựng và quản lý cấu trúc giá sản phẩm theo biến phí và định phí

-Quản lý ngân sách.

3.Chiến lược kinh doanh:

-Nghiên cứu thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội mở rộng và phát triển thị trường, đề xuất thị trường tiềm năng, xác định chiến lược tiếp cận thị trường tối ưu cho toàn bộ danh mục sản phẩm ngành hàng

-Hoạch định chiến lược kinh doanh cho sản phẩm: thị trường, thị phần, khách hàng (độ phủ, khách hàng chiến lược,...)

-Lập chiến lược kinh doanh

+ Sản lượng, doanh thu theo sản phẩm, theo đơn vị, theo tháng (dài hạn cho ít nhất 3 năm và ngắn hạn trong 1 năm)

+ Dự kiến các chương trình khuyến mãi trong năm (thời điểm, ngân sách, danh mục) dành cho khách hàng

+ Đặt hàng giao nhận (sản xuất)

-Xây dựng chiến lược mở rộng kênh phân phối phù hợp với sản phẩm ngành hàng:

4.Thực hiện công việc quản lý một số nhãn hàng khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:

-Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh doanh, ngoại thương.. hoặc ngành liên quan

2.Kinh nghiệm:

-Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

-Có kiến thức về quản trị và Marketing

-Hiểu biết về về sản phẩm và đặc tính ngành hàng, hiểu biết cơ bản về ISO 9001 : 2000, GMP, GPP, GDP

-Phân tích tài chính căn bản (doanh số, sản lượng, lãi lỗ (P&L), tỷ lệ.....

-Có kiến thức về hệ thống phân phối ngành dược/ ngành hàng/nhãn hàng

3.Kỹ năng

-Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

-Kỹ năng phân tích tốt

-Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

-Kỹ năng quản lý thời gian

-Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài

4.Ngoại ngữ: Tiếng anh khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương tháng 13 khi là nhân viên chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

