Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube

Media Planner/Buyer Executive

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Media Planner/Buyer Executive Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đ Tầng 10, Tòa nhà TASCO BUILDING HH2, 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Media Planner/Buyer Executive Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Quản trị hệ thống kênh Youtube âm nhạc của công ty.
- Tạo kênh, đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch.
- Xây dựng, triển khai và SEO kênh trên các nền tảng Youtube.
- Phân tích, đánh giá & theo dõi hiệu quả của dự án và báo cáo lên quản lý cấp trên.
- Theo dõi, điều phối, kiểm duyệt, đánh giá hoạt động/kết quả của nhân sự trong dự án.
- Đào tạo, phát triển đội nhóm, hỗ trợ, hướng dẫn nhân sự trong công việc liên quan nhóm.
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả và các xu hướng phát triển video viral trên Youtube.
- Tham gia quản lý đội nhóm ( 5-10 người)
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm quản lý đội/nhóm tại vị trí tương đương, không quan trọng ngành nghề
-Đã có kinh nghiệm quản lý nhân sự.
- Có gout thẩm mỹ tốt, sáng tạo, yêu thích làm việc trên các nền tảng giải trí.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 15 - 25tr + Thưởng (không giới hạn theo doanh số của Kênh)
-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.
-Du lịch, team building hàng năm. Review lương theo năng lực hàng năm.
- Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà TASCO BUILDING HH2, 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

