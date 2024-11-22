Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đ Tầng 10, Tòa nhà TASCO BUILDING HH2, 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Quản trị hệ thống kênh Youtube âm nhạc của công ty.

- Tạo kênh, đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch.

- Xây dựng, triển khai và SEO kênh trên các nền tảng Youtube.

- Phân tích, đánh giá & theo dõi hiệu quả của dự án và báo cáo lên quản lý cấp trên.

- Theo dõi, điều phối, kiểm duyệt, đánh giá hoạt động/kết quả của nhân sự trong dự án.

- Đào tạo, phát triển đội nhóm, hỗ trợ, hướng dẫn nhân sự trong công việc liên quan nhóm.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả và các xu hướng phát triển video viral trên Youtube.

- Tham gia quản lý đội nhóm ( 5-10 người)

- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

-Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm quản lý đội/nhóm tại vị trí tương đương, không quan trọng ngành nghề

-Đã có kinh nghiệm quản lý nhân sự.

- Có gout thẩm mỹ tốt, sáng tạo, yêu thích làm việc trên các nền tảng giải trí.

-Lương từ 15 - 25tr + Thưởng (không giới hạn theo doanh số của Kênh)

-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.

-Du lịch, team building hàng năm. Review lương theo năng lực hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.

