Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 144 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Nhận danh sách khách hàng có sẵn từ công ty có tình trạng sắp đến hạn, đang đến hạn hoặc trễ hạn đóng phí khoản vay
Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, thời hạn đóng phí, hướng dẫn cách thức đóng phí
Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn
Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống
Báo cáo công việc cho cấp quản lý
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng tốt nghiệp 12/12 trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc các công việc liên quan
Sử dụng vi tính văn phòng cơ bản
Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.100.000 - 7.000.000 (tùy nhóm nợ khách hàng) + phụ cấp cơm 40.000/ngày
Thưởng hoa hồng tháng theo kết quả công việc => Tổng thu nhập trung bình từ 15-20 triệu
Mỗi tuần 1 ngày nghỉ linh hoạt
15 ngày phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định
Đóng đầy đủ chính sách bảo hiểm + thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Thử việc 2 tháng 100% lương + các chính sách phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
