Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 144 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhận danh sách khách hàng có sẵn từ công ty có tình trạng sắp đến hạn, đang đến hạn hoặc trễ hạn đóng phí khoản vay

Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, thời hạn đóng phí, hướng dẫn cách thức đóng phí

Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn

Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống

Báo cáo công việc cho cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng tốt nghiệp 12/12 trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc các công việc liên quan

Sử dụng vi tính văn phòng cơ bản

Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.100.000 - 7.000.000 (tùy nhóm nợ khách hàng) + phụ cấp cơm 40.000/ngày

Thưởng hoa hồng tháng theo kết quả công việc => Tổng thu nhập trung bình từ 15-20 triệu

Mỗi tuần 1 ngày nghỉ linh hoạt

15 ngày phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định

Đóng đầy đủ chính sách bảo hiểm + thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Thử việc 2 tháng 100% lương + các chính sách phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

