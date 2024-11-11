Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng theo danh sách đã được chọn lọc và từ đó triển khai công tác tư vấn, trợ giúp dịch vụ, góp phần gia tăng, mở rộng quyền lợi cho bản thân khách hàng.

Trao đổi thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế Singapore.

Tư vấn giá trị sử dụng các loại thẻ tín dụng cũng như các chương trình bổ trợ của Ngân hàng Quốc tế Singapore cho khách hàng có điều kiện và nhu cầu sử dụng.

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC

Giờ hành chính từ 8h00 - 17h00

Làm thứ 7 tuần 1 + 3 trong tháng

Nghỉ thứ 7 tuần 2 + 4 trong tháng và Chủ nhật

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ có độ tuổi từ 19 đến 35

Trình độ học vấn từ THPT trở lên

Có kinh nghiệm CSKH, tư vấn, telesales,... là lợi thế

Thái độ tốt, giao tiếp tốt, tư duy tích cực

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + Hoa hồng

(Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ/tháng)

Được đào tạo bài bản về kỹ năng, sản phẩm, nghiệp vụ trước khi tiếp nhận công việc

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Được hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị làm việc (Máy tính, tai nghe,...)

Có thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác Ngân Hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Có cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng ca hoặc giám sát, quản lý,...) với cơ chế rõ ràng, minh bạch

Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới

Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin