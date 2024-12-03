Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 36 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 36 Triệu

CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 36 Triệu

- Tìm kiếm xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Thiết kế, tư vấn, cung cấp các sản phẩm Bảo vệ, Tích lũy, Đầu tư, Chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.
- Mời khách hàng tham dự và hỗ trợ các chương trình workshop, event, triễn lãm từ Sunlife nhằm quản bá thương hiệu và gia tăng kết nối khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 12 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên..
- Ứng viên có kinh nghiệm ngành sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính - bảo hiểm - dịch vụ…là 1 lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định từ 12 Triệu + Thưởng: Tháng, Quý, Năm
- Phụ cấp cố định: 2 - 4 triệu/tháng.- Môi trường trẻ trung, và năng động; Văn phòng hiện đại chuẩn 5 sao.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch
- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 03 tháng
- Cơ hội học tập và phát triển bản thân, được tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế và thực chiến.
- Tưởng thưởng du lịch trong và ngoài nước hấp dẫn, chuẩn 5 sao
- Được tham gia các sự kiện triển lãm, workshop nghệ thuật.
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Được tham gia các khoá đào tạo đầy đủ từ ban đầu về chuyên môn công việc và cách tiếp cận, nhận và khai thác nguồn khách hàng mới.
- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng L29,L30,Tòa Nhà Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

