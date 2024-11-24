Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Lai Châu thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lai Châu: - Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu, Thành phố Lai Châu

Khi trở thành Nhân viên tư vấn tín dụng (kênh trả góp), bạn được sử dụng những kỹ năng giao tiếp khéo léo của mình để tìm hiểu nguyện vọng của Khách hàng. Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư vấn chính xác những sản phẩm kèm lãi suất phù hợp theo nhu cầu của Khách và đồng thời làm hồ sơ trả góp khi Khách hàng chấp thuận.

Khi khách hàng đã được duyệt hồ sơ vay, bạn chủ động quản lý danh sách khách hàng, chăm sóc và hỗ trợ họ đầy đủ thông tin đóng phí định kỳ hằng tháng

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng, qua đó bạn sẽ được nguồn khách hàng mới qua việc giới thiệu từ khách hàng cũ

Với phương châm Khách hàng là ưu tiên số một, sự thân thiện, thấu hiểu kèm theo đó là một nụ cười tươi, thân thiện sẽ luôn đồng hành với bạn trong suốt khoảng thời gian làm việc tại HD SAISON.

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Có đam mê với công việc bán hàng, tiếp xúc và chăm sóc khách hàng;

Kỹ năng giao tiếp, vui vẻ, hòa đồng;

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến;

Thu nhập lương ổn định: 8.000.000đ – 12.000.000đ ++/ tháng (Lương Căn Bản+ Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày + khoản Thưởng doanh thu tháng), thêm vào đó, bạn còn được xem xét tăng lương lương hằng năm;

Thưởng theo doanh thu định kỳ hằng tháng với khoản thưởng hấp dẫn dựa vào năng lực cá nhân và cam kết khoản lương tháng 13;

Ngoài 12 ngày phép năm theo quy định luật lao động , bạn còn được hưởng thêm 3 ngày phép theo quy định Công ty và 1 ngày nghỉ Giáng sinh;

Định hướng đào tạo và phát triển: được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa học do trung tâm đào tạo nội bộ hoạch định mang đến cho bạn các kiến thức bổ trợ cho công việc cũng như định hướng thăng tiến theo năng lực cá nhân;

Được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, được đóng đầy đủ toàn bộ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức;

Định kỳ hằng năm có tham gia chế độ chăm sóc sức khỏe cho chính bạn và được tham gia gói ưu đãi khi mua bảo hiểm tự nguyện dành cho người thân;

Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên;

Tham gia các hoạt động dành cho đoàn viên, được quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ tinh thần như hiếu hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, tương thân tương ái hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

