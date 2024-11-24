Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thủ Đức, Hồ Chí Minh

- Hóc Môn, Hồ Chí Minh

- Bình Chánh Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tân Phú, Hồ Chí Minh

- Bình Tân Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khi trở thành Nhân viên tư vấn tín dụng (kênh trả góp), bạn được sử dụng những kỹ năng giao tiếp khéo léo của mình để tìm hiểu nguyện vọng của Khách hàng. Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư vấn chính xác những sản phẩm kèm lãi suất phù hợp theo nhu cầu của Khách và đồng thời làm hồ sơ trả góp khi Khách hàng chấp thuận.
Khi khách hàng đã được duyệt hồ sơ vay, bạn chủ động quản lý danh sách khách hàng, chăm sóc và hỗ trợ họ đầy đủ thông tin đóng phí định kỳ hằng tháng
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng, qua đó bạn sẽ được nguồn khách hàng mới qua việc giới thiệu từ khách hàng cũ
Với phương châm Khách hàng là ưu tiên số một, sự thân thiện, thấu hiểu kèm theo đó là một nụ cười tươi, thân thiện sẽ luôn đồng hành với bạn trong suốt khoảng thời gian làm việc tại HD SAISON.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên;
Có đam mê với công việc bán hàng, tiếp xúc và chăm sóc khách hàng;
Kỹ năng giao tiếp, vui vẻ, hòa đồng;

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến;
Thu nhập lương ổn định: 8.000.000đ – 12.000.000đ ++/ tháng (Lương Căn Bản+ Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày + khoản Thưởng doanh thu tháng), thêm vào đó, bạn còn được xem xét tăng lương lương hằng năm;
Thưởng theo doanh thu định kỳ hằng tháng với khoản thưởng hấp dẫn dựa vào năng lực cá nhân và cam kết khoản lương tháng 13;
Ngoài 12 ngày phép năm theo quy định luật lao động , bạn còn được hưởng thêm 3 ngày phép theo quy định Công ty và 1 ngày nghỉ Giáng sinh;
Định hướng đào tạo và phát triển: được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa học do trung tâm đào tạo nội bộ hoạch định mang đến cho bạn các kiến thức bổ trợ cho công việc cũng như định hướng thăng tiến theo năng lực cá nhân;
Được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, được đóng đầy đủ toàn bộ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức;
Định kỳ hằng năm có tham gia chế độ chăm sóc sức khỏe cho chính bạn và được tham gia gói ưu đãi khi mua bảo hiểm tự nguyện dành cho người thân;
Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên;
Tham gia các hoạt động dành cho đoàn viên, được quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ tinh thần như hiếu hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, tương thân tương ái hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

