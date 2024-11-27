Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 36 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 36 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
JobsGO Recruit

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại JobsGO Recruit

Mức lương
17 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 17 - 36 Triệu

* TƯ VẤN TÀI CHÍNH (40%)
* DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (40%)
* XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU (10%)
* HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC (10%)

Với Mức Lương 17 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (ưu tiên UV học các chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị khách sạn, marketing…) từ 22 tuổi trở lên
• Có kĩ năng giao tiếp tốt
• Có kinh nghiệm sale (trên 1 năm) trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư, bất động sản, giải pháp giáo dục,... là lợi thế lớn
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng (trên 1,5 năm) trong các ngành nghề: sản phẩm y dược, Beauty, fitness, F&B, nội thất,...
• Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
• Có kĩ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân. Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập Cố Định: 17.000.000 - 36.000.000 VND/Tháng
• Hoa Hồng Từ 15 - 25% Doanh Số, Thưởng Tháng/ Quý/ Năm
• Phụ Cấp Cố Định: 1.800.000 VND/Tháng
• Hỗ Trợ Thu Nhập Trong 2 Tuần Đào Tạo Đầu Tiên: 3.000.000 VND
• Được Tham Gia Các Khoá Đào Tạo Chuyên Nghiệp Và Bài Bản Từ Các Quản Lý Cấp Cao Được Làm Việc Tại Môi Trường Văn Phòng Hiện Đại, Sáng Tạo, Khơi Gợi Nguồn Cảm Hứng
• Được Cung Cấp Thẻ Chăm Sóc Sức Khoẻ Hằng Năm (Quyền Lợi Khám Chữa Bệnh, Nằm Viện Tại Tất Cả Các Bệnh Viện Trên Toàn Quốc)
• Có Cơ Hội Thăng Tiến Lên Cấp Quản Lý Sau 09 Tháng
• Hỗ Trợ Chi Phí F&B Tiếp Khách Tại Văn Phòng
• Cung Cấp Ipad Để Phục Vụ Công Việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

